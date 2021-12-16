Зухвалість не вітається: зірка "Динамо" Загреб отримав покарання за некоректне виконання пенальті (відео)

Арбітр не оцінив поведінку форварда.

В середу, 15 грудня, в рамках чемпіонату Хорватії відбувся матч між "Істрою" з Пули та загребським "Динамо".

Наприкінці гри стався дивний інцидент. На останніх хвилинах зустрічі нападник гостей Бруно Петкович виконував пенальті у ворота "Істри".

Футболіст зробив це дуже зухвало – підходив до м'яча пішки, а перед ударом дезорієнтував голкіпера відчутною паузою. За це арбітр покарав піжона другою жовтою карткою і взяття воріт скасував. Оскільки вона була другою в активі форварда, одразу ж було вилучення.

Strangest sending off ever?!



Bruno Petkovic got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! pic.twitter.com/laVIbgmU24 — Soccer AM (@SoccerAM) December 16, 2021

Команди завершували матч 10 на 9, оскільки раніше вилучили по одному гравцю у кожної. Незважаючи на це, "Динамо" примудрилося не лише втримати переможний рахунок, а ще й закріпити перевагу – 2:0.

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