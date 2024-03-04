Зупинилася за крок від здобуття трофею: Костюк поступилася у фіналі турніру в Сан-Дієго (відео)

Марта у трисетовому матчі не впоралася з британкою Кеті Бултер.

Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла стати переможницею турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

21-річна уродженка Києва (№34 WTA) у напруженому фінальному матчі програла британці Кеті Бултер (№49 WTA).

Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин. Українка виграла перший сет з рахунком 7:5, але потім поступилася у двох наступних партіях – 2:6, 2:6.

Упродовж матчу Костюк виконала одну подачу навиліт і припустилася 8 подвійних помилок. Це була перша в історії особиста зустріч тенісисток.

Огляд матчу Костюк – Бултер

Зазначимо, що Марта вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру рівня WTA. Минулого року вона завоювала свій дебютний титул на змаганнях WTA 250 в Остіні.

Нагадаємо, у півфіналі Костюк із суперкамбеком перемогла п'яту ракетку світу та першу сіяну на турнірі американку Джессіку Пегулу.

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