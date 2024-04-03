Зупинилися за крок від фіналу: "Бенфіка" з Трубіним вилетіла з Кубка Португалії (відео)

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна не змогла пробитися до фіналу Кубка Португалії.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу "орли" на власному полі зіграли внічию зі "Спортингом" – 2:2. У першому поєдинку "Бенфіка" зазнала поразки з рахунком 1:2.

Перший тайм зустрічі на "Ештадіу да Луж" минув без забитих м'ячів. На старті другої половини гри "леви" вийшли вперед – на 47-й хвилині відзначився Мортен Х'юлманд.

Дуже швидко господарі відігралися – на 52-й хвилині забив Ніколас Отаменді.

Однак підопічні Рубена Аморіма на 55-й хвилині знову повели в рахунку зусиллями Паулінью.

На 64-й хвилині "Бенфіка" вдруге за матч зрівняла рахунок – влучного удару завдав Рафа Сілва. Проте за підсумками двох поєдинків тріумфував "Спортинг" (4:3).

Огляд матчу "Бенфіка" – "Спортинг"

Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" та зіграв повний матч, який для нього став 41-м цього сезону за португальську команду. Сумарно українець пропустив 39 голів і 16 разів зберіг ворота "сухими".

Інший фіналіст Кубка Португалії визначиться у протистоянні "Гімарайнша" та "Порту". Матчі заплановано на 3 та 17 квітня.

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