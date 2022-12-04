Зупинилося серце: 17-річний гравець збірної Косова помер на футбольному полі

Товариський матч між командами з Косова завершився трагедією.

Юний півзахисник клубу "Трепча 89" Еріон Кайтазі помер на полі під час футбольного матчу.

Про трагедію повідомляє видання Bljesak.

Команди з Косова "Трепча 89" і A&N проводили товариський матч у Призрені. Наприкінці першого тайму Кайтазі раптово знепритомнів.

На жаль, всі зусилля лікарів виявилися марними і через деякий час вони констатували смерть 17-річного футболіста. Його серце перестало битися.

"Ми планували найближчим часом реалізувати твій трансфер до європейського чемпіонату. Проте сьогодні ми прощаємося з тобою фізично, але не духовно. Ері, ти назавжди залишишся в нашій пам'яті", – йдеться в офіційній заяві клубу, за який виступав Кайтазі.

У складі збірної Косова U-17 юний футболіст провів вісім матчів, але на дорослому рівні дебютувати так і не встиг.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що ексчемпіон світу з боксу помер у віці 37 років.

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