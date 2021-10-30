Зупинилося серце: футболіст, яким цікавився "Шахтар", ледь не помер під час матчу

Рафаеля Двамену вдалося врятувати за допомогою дефібрилятора.

Страшна трагедія мало не сталася в австрійському футболі. Поєдинок "Блау-Вайс Лінц" - "Хартберг" був затьмарений інцидентом з ганським форвардом господарів Рафаелем Дваменою, який знепритомнів просто на полі.

Про це повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.

На 20-й хвилині зустрічі у 26-річного футболіста сталася зупинка серця. Йому на допомогу одразу кинулися лікарі, вони привели гравця до тями. Життя нападнику врятував імплантований дефібрилятор, який було встановлено минулого року.

Після жахливого випадку матч було зупинено і перенесено на інший день.

"У Рафаеля все гаразд, я зміг переконатися в цьому особисто сьогодні вранці у клініці. Він знову може сміятися. Масштаб ситуації непростий, і, звісно, ​​тепер він знову це усвідомив і може реалістично оцінювати майбутнє. За свідченнями лікарів, його життя не наражалося на серйозну небезпеку через дефібрилятор

Небезпеки більше немає, якщо він уникатиме фізичних навантажень. Найближчими днями ми обговоримо з лікарями, що робити далі", - розповів спортивний директор "Блау-Вайс Лінц" Тіно Вавра.

Зазначимо, що в 2018 році інтерес до Двамени проявляв донецький "Шахтар", однак трансфер до України не відбувся.

Нагадаємо:

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Євро-2020 Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив , що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому. 18 червня Еріксена виписали з лікарні, проте його кар'єра опинилася під загрозою. В Італії, де данський футболіст захищає кольори міланського "Інтера", заборонено займатися контактними видами спорту у разі встановленого кардіостимулятора.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання