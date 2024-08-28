Зупинилося серце під час матчу: 27-річний уругвайський футболіст помер у лікарні

Захисник уругвайського клубу "Насьйональ" Хуан Іск'єрдо помер після того, як у нього зупинилося серце під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес проти бразильського "Сан-Паулу".

Про смерть 27-річного уругвайського футболіста повідомила пресслужба "Насьйоналя".

23 серпня Іск'єрдо раптово знепритомнів у центрі поля. Гравці обох команд одразу ж покликали лікарів. Непритомного Хуана негайно доправили до лікарні.

Uruguayan player Juan Izquierdo, defender of Nacional, collapsed during a match against São Paulo at Morumbi, during the Copa Libertadores. Izquierdo is currently in intensive care and fighting for his life.



pic.twitter.com/DLYbWch7KO — The NewsWale (@TheNewswale) August 23, 2024

Медики кілька днів боролися за життя Іск'єрдо, однак не змогли його врятувати

Клуб Хуана повідомив, що у нього зупинилося серце. Обстеження також виявило у гравця серйозне пошкодження мозку та підвищення внутрішньочерепного тиску.

Іск'єрдо перейшов до "Насьйоналя" 2024 року. До цього він також грав за уругвайські "Ліверпуль", "Монтевідео", "Атлетіко Сан-Луїс", "Пеньяроль" та "Серро". 2022 року Хуан виграв чемпіонат країни у складі "Насьйоналя".

Зазначимо, що у Іск'єрдо залишилася дружина, дворічна донька та немовля, яке з'явилося на світ за кілька днів до його смерті.

Раніше повідомлялося, що 26 серпня помер видатний футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон.

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