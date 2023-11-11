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Зупинилося серце: в Албанії під час матчу помер футболіст, яким цікавилися "Шахтар" і "Зоря" (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Зупинилося серце: в Албанії під час матчу помер футболіст, яким цікавилися "Шахтар" і "Зоря" (відео)

Рафаель Двамена / Фото: twitter.com/eurofootcom

28-річний Рафаель Двамена не пережив другий у своїй кар'єрі серцевий напад.

Трагічний інцидент стався під час матчу 13-го туру чемпіонату Албанії з футболу між командами "Егнатія" та "Партизані". Нападник господарів Рафаель Двамена помер внаслідок серцевого нападу.

На 23-й хвилині поєдинку ганський форвард раптово впав на газон і знепритомнів. Футболісти обох команд та лікарі моментально побігли до 28-річного гравця.

Медперсонал спробував надати Рафаелю невідкладну допомогу, після чого його забрали з поля. Дорогою до лікарні футболіст помер. Як повідомляють албанські ЗМІ, лікарі діагностували, що у гравця на полі зупинилося серце.

Варто зазначити, що 2021-го у нападника вже зупинялося серце під час матчу Кубка Австрії, коли він виступав за клуб "Блау-Вайс Лінц". Однак тоді ганцю врятував життя імплантований дефібрилятор, який було встановлено роком раніше через серйозні проблеми гравця зі здоров'ям.

Згодом Двамена розповів в інтерв'ю, що інцидент стався внаслідок неправильної роботи дефібрилятора, тому минулого року він вирішив видалити пристрій і продовжив грати у футбол без нього.

"У мене більше немає довіри до цієї технології. Весь ризик беру на себе, якщо щось трапиться – це буде моя вина", – заявляв Рафаель.

Упродовж своєї кар'єри Двамена виступав за "Аустрію", "Цюрих", "Леванте" та інші команди. У серпні 2022 року ганський футболіст був на перегляді у луганській "Зорі", а 2018-го інтерес до нього проявляв донецький "Шахтар", однак трансфер форварда до України так і не відбувся.

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