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Зупинилося серце: в Алжирі під час матчу помер футболіст (відео)

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Зупинилося серце: в Алжирі під час матчу помер футболіст (відео)

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Соф'яну Лукару було 28 років.

У суботу, 25 грудня, під час матчу другого дивізіону національного чемпіонату між клубами "Оран" та "Саїда" сталася жахлива трагедія. У алжирського футболіста Соф'яна Лукара стався серцевий напад після зіткнення з голкіпером своєї команди.

Лукар був терміново відправлений до шпиталю, але помер дорогою. Футболісту було лише 28 років, повідомляє Sinar Harapan у Twitter.

Сам же матч було зупинено за рахунку 0:1 на користь "Саїди".

"Саїда" (14 очок) йде на сьомому місці в турнірній таблиці першості в дивізіоні (Центр/Схід), а "Оран" (9 очок) - 14-й.

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