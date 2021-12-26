Зупинилося серце: в Алжирі під час матчу помер футболіст (відео)

Соф'яну Лукару було 28 років.
У суботу, 25 грудня, під час матчу другого дивізіону національного чемпіонату між клубами "Оран" та "Саїда" сталася жахлива трагедія. У алжирського футболіста Соф'яна Лукара стався серцевий напад після зіткнення з голкіпером своєї команди.
Лукар був терміново відправлений до шпиталю, але помер дорогою. Футболісту було лише 28 років, повідомляє Sinar Harapan у Twitter.
⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista argelino Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.— Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021
Se le hizo tareas de reanimación, sin éxito. Sus compañeros mostraron un dolor brutal:pic.twitter.com/lRvrNbhrMg
Сам же матч було зупинено за рахунку 0:1 на користь "Саїди".
"Саїда" (14 очок) йде на сьомому місці в турнірній таблиці першості в дивізіоні (Центр/Схід), а "Оран" (9 очок) - 14-й.
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