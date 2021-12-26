Зупинилося серце: в Алжирі під час матчу помер футболіст (відео)

Зупинилося серце: в Алжирі під час матчу помер футболіст (відео)

Соф'яну Лукару було 28 років.

У суботу, 25 грудня, під час матчу другого дивізіону національного чемпіонату між клубами "Оран" та "Саїда" сталася жахлива трагедія. У алжирського футболіста Соф'яна Лукара стався серцевий напад після зіткнення з голкіпером своєї команди.

Лукар був терміново відправлений до шпиталю, але помер дорогою. Футболісту було лише 28 років, повідомляє Sinar Harapan у Twitter.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista argelino Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.



Se le hizo tareas de reanimación, sin éxito. Sus compañeros mostraron un dolor brutal:pic.twitter.com/lRvrNbhrMg — Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021

Сам же матч було зупинено за рахунку 0:1 на користь "Саїди".

"Саїда" (14 очок) йде на сьомому місці в турнірній таблиці першості в дивізіоні (Центр/Схід), а "Оран" (9 очок) - 14-й.

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