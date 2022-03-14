"Зупиніть цю безглузду війну": Володимир Кличко закликав світ економічно ізолювати Росію (відео)

Знаменитий боксер і брат мера Києва звернувся з потужним меседжем.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко записав чергове відеозвернення, в якому попросив світову спільноту допомогти якнайшвидше зупинити війну, розв'язану РФ проти України.

Легендарний боксер закликав до повної економічної ізоляції агресора, аби він не використав ці кошти для винищення українського населення.

"Це обличчя війни, яку Росія почала проти України. Цивільні будинки та життя знищують. Цю безглузду війну треба зупинити. Партнери України повинні зробити все, щоб ізолювати економіку Росії. Тому що всі їхні активи будуть використані для ракет та куль не просто для знищення інфраструктури України, а для вбивства невинних.

Ця картинка говорить голосніше слів. Зупиніть цю війну зараз. Підтримайте нас. Допоможіть гуманітарно. Ізолюйте Росію. Зробіть це зараз. Через години чи хвилини може бути пізно. Зупиніть цю безглузду війну. Зупиніть Росію", - сказав Кличко на відео, яке виклав на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко записав емоційне відео до світової спільноти після бомбардування окупантами пологового будинку в Маріуполі.

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