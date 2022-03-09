"Зупиніть війну": іспанський клуб презентував синьо-жовті футболки на підтримку України

"Зелено-білі" демонструють солідарність з українським народом, який бореться з російською агресією.
Іспанський "Бетіс" підготував спеціальну акцію на підтримку України, яка продовжує героїчно боронити свою землю від військового вторгнення російських окупантів.
На розминку перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Айнтрахта" гравці "Бетіса" вийдуть у футболках в кольорах українського прапора. Також на синьо-жовтому екіпіруванні "зелено-білих" буде напис "Stop war" ("Зупиніть війну").
Про це повідомляється на сторінці іспанського клубу в Instagram.
Поєдинок "Бетіс" - "Айнтрахт" розпочнеться сьогодні, 9 березня, о 19:45 за київським часом. Гра у відповідь між іспанським і німецьким клубами відбудеться 17 березня.
Раніше повідомлялося, що легенда "Барселони" та "Реала" засудив вторгнення РФ в Україну.
Читайте також:
"Кожен українець, включаючи мене з братом - мішені": Володимир Кличко попросив закрити небо над Україною
Російські окупанти обстріляли стадіон у Чернігові: два снаряди потрапили в газон (фото)
"Забирайте своїх солдатів, поки можна": відомий український тенісист записав відеозвернення до росіян