Зупинив Мессі та ПСЖ: українець оформив гольовий асист у матчі Ліги чемпіонів (відео)

Едуард Соболь допоміг бельгійському "Брюгге" взяти очко проти французького гранда.

Український захисник "Брюгге" Едуард Соболь зробив важливий внесок у нічию своєї команди проти "Парі Сен-Жермен" в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Соболь вийшов на поле в основному складі, а на 27-й хвилин відзначився гольовим асистом. Футболіст збірної України виконав ривок лівим флангом і викотив м'яч під удар Хансу Ванакену. Це дозволило бельгійському колективу зрівняти рахунок, оскільки перед цим за парижан забив Андер Еррера.

Відео голу Ванакена з передачі Соболя

Більше голів у матчі вболівальники не побачили. Цікаво, що Соболь на статистичних порталах WhoScored та SofaScore отримав більшу оцінку, ніж головна зірка ПСЖ Лео Мессі. Дії українського гравця оцінили в 7.4 і 7.2 бала, тоді як у аргентинського феномена 7.0.

Відеоогляд матчу "Брюгге" - ПСЖ

В іншому матчі групи А "Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком знищив "РБ Лейпциг" (6:3).

(6:3). Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "РБ Лейпциг" - "Брюгге", ПСЖ - "Манчестер Сіті".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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