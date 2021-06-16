Зустріч Байдена і Путіна чи Євро-2020: російським журналістам не дали подивитися матч збірної РФ

У пресцентрі напередодні зустрічі глава США і Росії не захотіли дивитися гру російських футболістів.

У пресцентрі Женеви, напередодні зустрічі Байдена та Путіна, швейцарці відмовились увімкнути російським журналістам матч Фінляндія – Росія на Євро-2020.

Про це інформує Telegram-канал "Пул №3".

Російські журналісти відпочивали на веранді пресцентру і захотіли подивитися матч своєї збірної, яка якраз у той час грала з фінами. Проте господарі відмовилися перемикати канал.

"Ну і головне питання в Женеві: чи вдасться переконати швейцарців переключити телевізор на веранді пресцентру на матч Фінляндія – Росія? Не ввімкнули нам футбол. Байдужі швейцарцям подвиги підопічних Черчесова (тренера збірної РФ)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що збірна Росії насилу обіграла Фінляндію в матчі Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що ФІФА на пів року дискваліфікувала російського футболіста.

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