Зустріч Байдена і Путіна чи Євро-2020: російським журналістам не дали подивитися матч збірної РФ

У пресцентрі напередодні зустрічі глава США і Росії не захотіли дивитися гру російських футболістів.
У пресцентрі Женеви, напередодні зустрічі Байдена та Путіна, швейцарці відмовились увімкнути російським журналістам матч Фінляндія – Росія на Євро-2020.
Про це інформує Telegram-канал "Пул №3".
Російські журналісти відпочивали на веранді пресцентру і захотіли подивитися матч своєї збірної, яка якраз у той час грала з фінами. Проте господарі відмовилися перемикати канал.
"Ну і головне питання в Женеві: чи вдасться переконати швейцарців переключити телевізор на веранді пресцентру на матч Фінляндія – Росія? Не ввімкнули нам футбол. Байдужі швейцарцям подвиги підопічних Черчесова (тренера збірної РФ)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що збірна Росії насилу обіграла Фінляндію в матчі Євро-2020.
Раніше повідомлялося, що ФІФА на пів року дискваліфікувала російського футболіста.