Зустріч українців: результати жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів-2021/22

Поєдинки відбудуться 6/7 і 13/14 липня.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Своїх суперників дізнався 31 клуб. Зазначимо, що останній учасник цього етапу визначиться за підсумками попереднього раунду.

Читайте також: Україна в єврокубках-2021/22: хто виступить в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій

Цікаво, що вже на цій стадії уболівальники побачать цікаву українську битву: солігорський "Шахтар" під керівництвом Романа Григорчука протистоятиме болгарському "Лудогорцю", до якого нещодавно повернувся захисник Ігор Пластун.

Угорський "Ференцварош", за який виступають українці Олександр Зубков та Ігор Харатін, зіграє проти переможця попереднього раунду кваліфікації.

Матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 6/7 і 13/14 липня.

Ліга чемпіонів-2021/22. Результати жеребкування 1-го відбіркового раунду

Група 1

Фола (Люксембург) - Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Слован Братислава (Словаччина) - Шемрок Роверс (Ірландія)

Мальме (Швеція) - Рига (Латвія)

Буде-Глімт (Норвегія) - Легія Варшава (Польща)

Група 2

Коннас-Кі (Уельс) - Алашкерт (Вірменія)

ГІК (Фінляндія) - Будучность (Чорногорія)

Клуж (Румунія) - Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

Шкендія (Північна Македонія) - Мура (Словенія)

Група 3

Теута (Албанія) - Шериф Тирасполь (Молдова)

Динамо Тбілісі (Грузія) - Нефтчі (Азербайджан)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Кайрат (Казахстан)

Лудогорець (Болгарія) - Шахтар Солігорськ (Білорусь)

Група 4

Ференцварош (Угорщина) - переможець попереднього раунду

Жальгіріс (Литва) - Лінфілд (Північна Ірландія)

Флора (Естонія) - Хіберніанс (Мальта)

Динамо Загреб (Хорватія) - Валюр (Ісландія)

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22 КЛЮЧОВІ ДАТИ

Жеребкування попереднього раунду: 8 червня 2021 року

Жеребкування першого відбіркового раунду: 15 червня 2021 року

Жеребкування другого відбіркового раунду: 16 червня 2021 року

1/2 фіналу попереднього раунду: 22 червня 2021 року

Фінал попереднього раунду: 25 червня 2021 року

Перший відбірковий раунд: 6/7 і 13/14 липня 2021 року

Жеребкування третього відбіркового раунду: 19 липня 2021 року

Другий відбірковий раунд: 20/21 і 27/28 липня 2021 року

Жеребкування раунду плейоф: 2 серпня 2021 року

Третій відбірковий раунд: 3/4 та 10 серпня 2021 року

Раунд плейоф: 17/18 і 24/25 серпня 2021 року

Жеребкування групового етапу: 26 серпня 2021 року

Груповий етап: 14/15 і 28/29 вересня, 19/20 жовтня, 2/3 і 23/24 листопада, 7/8 грудня 2021 року

Жеребкування 1/8 фіналу: 13 грудня 2021 року

1/8 фіналу: 15/16 і 22/23 лютого, 8/9 і 15/16 березня 2022 року

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу: 18 березня 2022 року

1/4 фіналу: 5/6 і 12/13 квітня 2022 року

1/2 фіналу: 26/27 і 3/4 травня 2022 року

Фінал: 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання