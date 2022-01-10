Зустрічалася з динамівцем: футболіст "Шахтаря" освідчився коханій біля Ейфелевої вежі

Юхим Конопля та Анастасія Гладун одружуються.

Захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля покликав заміж свою дівчину Анастасію Гладун.

Попрощатися з холостяцьким життям 22-річний футболіст збірної України вирішив красиво та освідчився своїй обраниці на тлі Ейфелевої вежі в центрі Парижа.

Яскравими фотографіми пара поділилася в Instagram.

"Найважливіше "Так" у нашій спільній історії. Незабутні відчуття, причина яких - любов. Найяскравіші та найтепліші емоції, спогади, які залишаться з нами назавжди. Наше місто, наше кохання і лише початок нашої великої та довгої дороги довжиною в життя. 09.01.2022", - написали закохані під серією знімків.

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

Додамо, що новоспечена наречена Коноплі раніше зустрічалася із захисником київського "Динамо" Денисом Поповим. Після розставання між ними спалахнув любовний скандал.

Попов побачив у соцмережах фото своєї колишньої з Коноплею та назвав її ШБ (прізвисько дівчат низької соціальної відповідальності - прим.). У ідіому входять великі літери двох синонімів слова путана - на букву Ш і Б, - прим.).

Дівчина відреагувала на слова Дениса, на що він відповів грубощами, порадивши "здути свисток".

У нинішньому сезоні Конопля провів у футболці "Шахтаря" 11 поєдинків у всіх турнірах, відзначився голом та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, "любовні трансфери" в українському футболі - звична справа. Раніше колишня дівчина нападника "Динамо" Владислава Супряги Даша Савіна одружилася з оборонцем "Шахтаря" Валерієм Бондарем. А журналістка Влада Седан, яка до цього перебувала у стосунках з форвардом "гірників" Андрієм Борячуком, вийшла заміж і вже народила донечку Олександру Зінченку з "Манчестер Сіті".