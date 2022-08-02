Зустрінеться з непереможним боксером: український чемпіон світу вшосте захищатиме свій титул

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) отримав нового обов'язкового претендента.

Світова боксерська асоціація санкціонувала бій між чемпіоном WBA Super у найлегшій вазі українцем Артемом Далакяном і непереможеним костариканцем Девідом Хіменесом

Про це повідомляє Boxing Scene.

Сторони мають досягти угоди до 31 серпня, інакше долю поєдинку буде вирішено на промоутерських торгах.

Далакян володіє чемпіонським поясом з 2018 року, з того часу провів п'ять успішних захистів титулу. Останній поєдинок українця відбувся 20 листопада минулого року.

30-річний Хіменес у 2021 році завоював вакантні титули WBC Latino та WBA Gold, а нещодавно переміг американця Рікардо Сандовала.

Нагадаємо, що непереможний українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий приєднався до тренувального табору чемпіона WBO, WBA та IBF Олександра Усика.

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