Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зустрінеться з непереможним боксером: український чемпіон світу вшосте захищатиме свій титул

Дата публікації
Перегляди
834
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зустрінеться з непереможним боксером: український чемпіон світу вшосте захищатиме свій титул

instagram.com/artem.dalakyan/

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) отримав нового обов'язкового претендента.

Світова боксерська асоціація санкціонувала бій між чемпіоном WBA Super у найлегшій вазі українцем Артемом Далакяном і непереможеним костариканцем Девідом Хіменесом

Про це повідомляє Boxing Scene.

Сторони мають досягти угоди до 31 серпня, інакше долю поєдинку буде вирішено на промоутерських торгах.

Далакян володіє чемпіонським поясом з 2018 року, з того часу провів п'ять успішних захистів титулу. Останній поєдинок українця відбувся 20 листопада минулого року.

30-річний Хіменес у 2021 році завоював вакантні титули WBC Latino та WBA Gold, а нещодавно переміг американця Рікардо Сандовала.

Нагадаємо, що непереможний українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий приєднався до тренувального табору чемпіона WBO, WBA та IBF Олександра Усика.

Читайте також:

"Це важке випробування": спарринг-партнер Джошуа розповів про головну перевагу Усика у реванші

Українська ексчемпіонка світу з боксу стала на захист Ломаченка: Василь - військовослужбовець ЗСУ, який служить народу України

Український боєць технічним нокаутом програв у дебютному поєдинку в UFC

Наступна публікація