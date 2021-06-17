"Зв'яжіться зі мною": Ярмоленко "запалив" на пресконференції, пригадавши дії Роналду (відео)

Лідер "жовто-синіх" був у "вогні".

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко на пресконференції після перемоги над командою Північної Македонії (2:1) у матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020 звернувся до спонсорів турніру Coca-Cola і Heineken.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, підсунувши до себе напої і розсміявшись.

Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.

(3 бали і матч у запасі) лідирує, (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в УЄФА відреагували на дії Роналду з пляшками Coca-Cola.

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