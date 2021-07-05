Зваблюють товстим гаманцем: турецькі гранди влаштували війну за Ярмоленка

Українського футболіста хочуть бачити у своїх рядах "Галатасарай" і "Фенербахче".

Український півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко, який обурив британську пресу своїм вчинком у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, влітку може змінити клуб.

Турецьке видання Haber365 повідомляє, що 31-річним вінгером активно цікавляться "Галатасарай" і "Фенербахче".

Зазначається, що головний тренер "Галатасарая" Фатіх Терім особисто зацікавлений у трансфері українця, а клуб готовий платити Ярмоленку 2,5 мільйона євро на рік.

"Фенербахче" збирається спробувати перебити цю суму та пропонує Андрію зарплату в 3 мільйони євро плюс бонуси.

Минулого сезону Ярмоленко зіграв у 22 матчах за "Вест Гем", забив три голи і віддав чотири результативні передачі. Його контракт із "молотобійцями" чинний до літа 2022 року.

У сезоні-2020/21 "Галатасарай" посів друге місце в турецькій Суперлізі, "Фенербахче" фінішував третім.

На Євро-2020, де збірна України вперше в історії чемпіонатів Європи досягнула чвертьфіналу, Ярмоленко забив 2 голи і зробив 2 асисти в 5 матчах.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ярмоленко підбив підсумки виступу України на Євро-2020.

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