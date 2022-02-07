Звалився, як підкошений: Ярмоленко розізлив фанатів театральною симуляцією в Кубку Англії (відео)

Українського футболіста в соцмережах жорстко висміяли уболівальники.

Український вінгер лондонського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко відзначився курйозною симуляцією в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому "молотобійцям" протистояв представник напівпрофесійної ліги "Кіддермінстер".

На 81-й хвилині зустрічі, коли команда Ярмоленка програвала 0:1, 32-річний українець отримав чудовий шанс зрівняти рахунок. Партнер по команді передачею знайшов Андрія в штрафному майданчику суперників, однак той не став бити по воротах, а картинно впав на газон.

Ярмоленко схопився за голову та просив арбітра призначити пенальті, проте рефері не купився на симуляцію лідера збірної України.

Вчинок Ярмоленка серйозно розлютив уболівальників лондонського клубу та представників місцевих ЗМІ.

"Я не розумію гравця. Він віддав перевагу потенційному пенальті замість того, щоб спробувати забити гол; Потрібна триматчева дискваліфікація, тільки так можна зупинити подібне лайно", - обурилися фанати в Twitter.

Журналіст Генрі Вінтер також вибухнув критикою на адресу українця.

"Ярмоленко став автором однієї з найгірших симуляцій цього сезону. Мав шанс пробити, але він пірнув. І це проти команди із шостого дивізіону. Безсоромний", - написав Вінтер у Twitter.

На щастя для шанувальників "молотобійців", на першій компенсованій до основного часу хвилині гру до овертайму перевів Деклан Райс. А в компенсований час до другого екстратайму "Вест Гем" вирвав перемогу (2:1) та путівку до наступного раунду.

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 19 матчів за "молотобійців" у всіх турнірах, відзначився одним голом. Його контракт із лондонським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

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