Звалився зі стільця: польський шахіст розсмішив Мережу епічною реакцією на поразку (відео)

Павел Тецлаф потрапив у курйозну ситуацію на домашньому турнірі.

Кумедний випадок трапився на Чемпіонаті світу зі швидких шахів у Варшаві. Представник Польщі Павел Тецлаф став героєм соцмереж завдяки своїй незвичайній реакції на невдачу.

Під час одного з матчів Тецлаф поступився супернику з Вірменії Тиграну Петросяну. Завершення партії стало сюрпризом для поляка - усвідомивши свій програш, він різко сперся на спинку стільця та полетів додолу.

Петросян не очікував такого повороту подій, а тому простягнув руку вже запізно, щоб завадити курйозному падінню свого переможеного опонента.

Відео "фейла" польського шахіста швидко розлетілося та набуло популярності в Мережі.

Чемпіоном світу зі швидких шахів сенсаційно став 17-річний Нодірбек Абдусаторов із Узбекистану.

На цьому турнірі Абдусаторов переміг чемпіона світу з класичних шахів норвежця Магнуса Карслена та фіналіста битви за світову шахову корону Яна Непомнящего з Росії.

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