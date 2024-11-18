Звернувся до родин загиблих: Ребров виступив із заявою на тлі ударів росіян по Україні (відео)

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії виступив із заявою щодо масових обстрілів українських міст російськими окупантами.

Керманич "синьо-жовтих" від імені усієї національної команди висловив співчуття родинам загиблих та наголосив про важливість підтримки України країнами Європи.

"У зв'язку з останніми обстрілами ворога, країни-терористки, наших цивільних міст хотів би виказати від себе особисто та від усіх гравців збірної України слова підтримки родинам загиблих.

Хотів би нагадати, що війна в Україні триває. Ворог щодня обстрілює наші міста та вбиває наше мирне населення. І наголосити, що ми справді вдячні усім за допомогу. Саме зараз ми потребуємо цієї допомоги від країн Європи", – сказав Ребров на початку передматчевої пресконференції.

Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо оцінив турнірну ситуацію перед вирішальним матчем Ліги націй проти України.

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