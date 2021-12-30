Звести старі та відмовитися від нових: китайським футболістам заборонили татуювання

Гравців з малюнками на тілі не викликатимуть до юніорських збірних.

Міністерство спорту Китаю зобов'язало футболістів національної команди звести татуювання. Поява нових тату на їхніх тілах також суворо заборонена.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Головного управління спорту (GAS) в Китаї.

"Тим членам основної збірної та команди U-23, у яких вже є татуювання, радиться самостійно їх звести. В особливих випадках тату мають бути під довгим рукавом під час тренувань та матчів. Це можливо лише за згодою команди", - йдеться в заяві.

Особливу увагу буде приділено командам U-20 і молодше, куди тепер заборонено викликати гравців з татуюваннями. Нові вимоги китайські влади спрямовані на те, щоб футболісти були "гарним прикладом" для суспільства.

Зазначимо, що від 2018 року китайські футболісти під час матчів зобов'язані закривати татуювання довгим рукавом.

Читайте також:

"Нехай дадуть нам спокій": найкращий футболіст УПЛ категорично висловився про можливість продовження кар'єри у Росії

Клуб Другої ліги покинули всі футболісти та тренерський штаб - ЗМІ

Переписали історію: "Манчестер Сіті" та Гвардіола встановили нові фантастичні рекорди в АПЛ