Звільнення тренера не допомогло: "Зоря" у драматичній кінцівці програла новачку УПЛ (відео)

Луганський клуб не зміг реабілітуватися перед своїми фанатами за єврокубкову поразку від "Маккабі" Тель-Авів.

Луганська "Зоря" поступилася черкаському ЛНЗ в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "СКІФ" у Львові завершився з рахунком 1:2 .

Дебютант елітного дивізіону чемпіонату України вийшов вперед уже на шостій хвилині, коли Геннадій Пасіч ударом головою замкнув подачу від Сергія Шестакова.

Тривалий час рахунок на табло не змінювався, аж поки команди не влаштували по-справжньому драматичну кінцівку. "Зоря" та ЛНЗ упродовж хвилини обмінялися голами.

Спочатку на 88-й хвилині Данило Алефіренко зрівняв рахунок у матчі, з лінії штрафного пробивши у дотик злету в правий нижній кут.

Але вже у своїй наступній атаці черкаська команда вирвала перемогу – Пасіч оформив дубль, завершивши навіс Антона Савіна потужним ударом головою під поперечину.

Огляд матчу "Зоря" – ЛНЗ

Зазначимо, що напередодні цього поєдинку "Зоря" залишилася без головного тренера. Валерій Кривенцов звільнився за особистим бажанням після поразки в матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти "Маккабі" Тель-Авів. У грі проти ЛНЗ обов'язки головного тренера луганців виконував спортивний директор клубу Юрій Коваль.

Після цього матчу "Зоря" (10 очок) посідає 14-те місце в таблиці УПЛ. ЛНЗ (16 балів) піднявся на десяту позицію.

Луганський клуб після паузи на ігри збірних 25 листопада проведе перенесений поєдинок 3-го туру Ліги конференцій з "Маккабі" Тель-Авів. Цього ж дня команда з Черкас у Полтаві зіграє з "Ворсклою" у 15-му турі чемпіонату України.

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