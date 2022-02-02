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"Звільнено головного тренера та низку гравців": керівництво "Олімпіка" роз'яснило майбутнє команди

"Звільнено головного тренера та низку гравців": керівництво "Олімпіка" роз'яснило майбутнє команди

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"Звільнено головного тренера та низку гравців": керівництво "Олімпіка" роз'яснило майбутнє команди

ФК Олімпік

Горельцев спростував повідомлення журналістів щодо розпуску команди.

Президент донецького "Олімпіка" Андрій Горельцев прокоментував інформацію, що керівництво клубу розпустило команду.

"Розформовано – це неправильна інформація. З деяких причин головного тренера та низку гравців звільнено. Але команда має намір виступати", - цитує функціонера FanDay.net.

  • Влітку тодішній президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін, якого раніше усунули від футбольної діяльності на п'ять років, повідомив, що клуб знімається з розіграшу Української Прем'єр-ліги (УПЛ).
  • Після цього команда стала виступати у Першій лізі. "Олімпік" провалив кінцівку осені, програвши шість із останніх семи матчів 2021 року. Зимувати команда відправилася на 11-му місці у таблиці Першої ліги.
  • Головним тренером "Олімпіка" був Сергій Литовченко.

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