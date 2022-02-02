"Звільнено головного тренера та низку гравців": керівництво "Олімпіка" роз'яснило майбутнє команди

Горельцев спростував повідомлення журналістів щодо розпуску команди.

Президент донецького "Олімпіка" Андрій Горельцев прокоментував інформацію, що керівництво клубу розпустило команду.

"Розформовано – це неправильна інформація. З деяких причин головного тренера та низку гравців звільнено. Але команда має намір виступати", - цитує функціонера FanDay.net.

Влітку тодішній президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін , якого раніше усунули від футбольної діяльності на п'ять років, повідомив, що клуб знімається з розіграшу Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

якого раніше на п'ять років, повідомив, що клуб знімається з (УПЛ). Після цього команда стала виступати у Першій лізі. "Олімпік" провалив кінцівку осені, програвши шість із останніх семи матчів 2021 року. Зимувати команда відправилася на 11-му місці у таблиці Першої ліги.

Головним тренером "Олімпіка" був Сергій Литовченко.

Читайте також:

Суперники вже хвилюються: Усик показав, як майстерно пробиває головою (відео)

Мрія здійснилася: ексгравець "Шахтаря" та збірної України підписав контракт з новим клубом

Ефектний м'яч Малиновського зі штрафної визнали найкращим голом "Аталанти" місяця (відео)