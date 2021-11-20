Звільнили легенду: південноамериканська збірна розпрощалася з тренером, який очолював її 15 років

Звільнили легенду: південноамериканська збірна розпрощалася з тренером, який очолював її 15 років

Уругвай ризикує не потрапити на світову першість в Катарі.

Збірна Уругваю оголосила про звільнення головного тренера Оскара Табареса. Причиною відставки 74-річного фахівця стали провальні результати національної команди у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Табарес очолював національну команду від 2006 року. Під його керівництвом збірна Уругваю дійшла до півфіналу Чемпіонату світу-2010, а в 2011 році виграла Кубок Америки. Також він працював з командою в період від 1988-го до 1990 року.

Останнім часом Табарес мав серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2016 році в нього діагностували синдром Гієна - Барре, який впливає на нервову систему та викликає параліч ніг. Під час Кубка Америки-2016 Табарес пересувався за допомогою милиць, а потім керував командою з інвалідного візка.