Звільнив увесь персонал: Мессі потрапив у скандал після придбання готелю у одному наймодніших місць Європи

Мер Сан-Роке назвав вчинок футболіста ударом по місту.

Нападник ПСЖ та збірної аргентини Ліонель Мессі потрапив у епіцентр скандалу після покупки розкішного готелю у Сан-Роке.

Про це повідомляє Euro Weekly News.

Група MIM Hotels – мережа готелів, що належить 34-річному аргентинцю, кілька днів тому придбала розкішний готель у Сотогранді, одному з найпрестижніших районів Кадісу, та одразу ж звільнила увесь персонал, що налічує близько 40 осіб. Мер Сан-Роке Хуан Карлос Руїс назвав цей вчинок ударом по місту.

"У готелю є постійна база клієнтів – сім'ї, які проводять тут щоліта понад 20 років. І ми не збираємося припускати, щоб першим рішенням нового управління було звільнення великих професіоналів. Люди не повинні втрачати робочі місця просто так. У мене був персонал із досвідом роботи від 25 до 30 років. Але перша новина, яка дійшла до них із нової готельної групи, – це звільнення", – сказав Хуан Карлос Руїс.

Зазначається, що одноразове звільнення працівників готелю може суперечити трудовому законодавству ЄС. Мер Сан-Роке планує зв'язатися з MIM Hotels, щоб домовитися про скасування цього рішення.

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