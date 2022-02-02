Звинувачується у зґвалтуванні коханої: зіркового футболіста "Манчестер Юнайтед" звільнили під заставу

Нападника відпустили з-під варти на час подальшого розслідування.

Форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда, який був затриманий за підозрою у зґвалтуванні та побитті своєї дівчини - моделі Герріет Робсон, звільнили під заставу на час проведення подальшого розслідування.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

20-річного гравця МЮ заарештувала поліція в неділю, 30 січня, після того, як його кохана звинуватила футболіста в домашньому насильстві. У сторіз Instagram вона опублікувала фотографії з численними слідами побоїв, а також аудіозапис, на якому її примушують до сексу.

Пізніше Робсон видалила скандальні публікації зі свого Instagram, але це вже не врятувало Грінвуда від проблем.

МЮ на невизначений термін усунув нападника від ігор та тренувань. Також з підозрюваним відмовилися співпрацювати спонсори, а компанія-розробник відеоігор EA Sports прибрала Грінвуда з футбольного симулятора FIFA 22.

Згодом стало відомо, що поліція перекваліфікувала справу Грінвуда - додатково його звинувачують у погрозах своїй дівчині вбивством.

Грінвуд є вихованцем "манкуніанців", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, 6 голів та одна результативна передача.

У 2020 році Грінвуд дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

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