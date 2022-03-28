Звинувачується у зґвалтуванні: одному з лідерів іспанського клубу загрожує 8 років в'язниці

Звинувачується у зґвалтуванні: одному з лідерів іспанського клубу загрожує 8 років в'язниці

Санті Міна може змінити футбольне поле на місце позбавлення волі.

Нападник іспанської "Сельти" Санті Міна отримав звинувачення у зґвалтуванні дівчини.

Про це повідомляє видання Marca.

Інцидент трапився п'ять років тому. За версією обвинувачення, в червні 2017 року Міна, який тоді представляв "Валенсію", у фургоні свого товариша біля нічного клубу силою схилив дівчину до статевого акту.

Прокуратура вимагає засудити 26-річного іспанського футболіста до восьми років ув'язнення, заборону наближатися до жертви на відстань менше 500 метрів, а також призначити випробувальний термін тривалістю 10 років.

Зазначимо, що Міна є одним з лідерів "Сельти". Цього сезону на його рахунку 28 матчів за іспанський клуб у Ла Лізі, 7 забитих м'ячів і три асисти. Клуб з міста Віго наразі посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці Примери.

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