Звинувачується у зґвалтуваннях юних гравців: в Африці затримали боса футбольної ліги

Він діяв у змові з колишнім тренером збірної Габона U-17.

Президента вищої ліги Габона Сержа Момбо затримано правоохонними органами країни.

Як повідомив журналіст Ромен Моліна у Twitter, функціонера затримала поліція в Лібревілі після повернення з Кубка Африки, де Момбо відповідав за екіпірування національної команди.

Раніше Момбо звинуватили у сексуальному насильстві над молодими футболістами, які хотіли потрапити до збірної Габона. Він вимагав надавати йому сексуальні послуги як плату за місце в командах різного вікового рівня.

Функціонер мав спільника - колишнього тренера збірної Габона U-17 Патріка Ассуму Ейї на прізвисько "Капелло", про насильство над юнаками якого вже повідомлялося раніше.

Один із заявників повідомив, що у 2014 році Момбо та Ассуму Ейї під час тренувальних зборів відбирали молодих гравців, які здавалися їм привабливими. Під час спільного прийому їжі в готелі вони дали перші три шматки кавуна трьом футболістам, яких запросили в номер Капелло.

Ще один гравець розповів, що і Момбо, і Ассуму Ейї ґвалтували його у 2017 році, коли він виступав у збірній Габона U-17.

"Вони пропонували нам місце у збірній у майбутньому в обмін на сексуальні послуги. Вони обирали тих, хто їм подобається, дарували гроші, подарунки, дозволяли грати за збірну. Але казали, що якщо хочеш залишитись у команді, треба дещо давати натомість", - зазначив він.

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