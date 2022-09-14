Звинувачують міністерство у саботажі: збірна України з велошосе поїде на ЧС-2022 без механіка та обладнання

Федерація велоспорту України звернулася до Міністерства молоді та спорту з приводу участі збірної на чемпіонаті світу-2022 з велоспорту.

Збірна України з велошосе зіткнулася з проблемами з поїздкою на ЧС-2022, який відбудеться в австралійському Вуллонгонгу. "Синьо-жовті" поїдуть на світову першість без механіка та необхідного обладнання.

Про це йдеться в заяві Федерації велоспорту України.

"Особлива подяка" профільному Міністерству молоді та спорту України за саботаж участі національної збірної з велосипедного спорту на чемпіонаті світу-2022 в Австралії. Через особисте небажання відряджати деяких членів команди навіть за позабюджетні кошти, на жаль, команда на найважливішому старті сезону буде представлена без механіка.

Щобільше, через його відсутність команда буде недокомплектована необхідним обладнанням та велосипедами, що вплине на результат спортсменів в індивідуальних видах програми", - зазначили у федерації.

Чемпіонат світу з шосейних велогонок-2022 відбудеться від 18 до 25 вересня.

Нагадаємо, що раніше збірна України з велошосе взагалі ризикувала пропустити планетарну першість через відсутність фінансування.

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