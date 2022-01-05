Звинувачують у зґвалтуваннях: одноклубника Зінченка перевели до однієї з найсуворіших в’язниць Англії

Звинувачують у зґвалтуваннях: одноклубника Зінченка перевели до однієї з найсуворіших в’язниць Англії

Французький футболіст перебуває під вартою від літа 2021 року.

Захисника "Манчестер Сіті" Бенжамена Менді, якого звинувачують у семи випадках зґвалтування, було переведено до нової в'язниці - Strangeways у Манчестері.

За інформацією The Sun, це було зроблено напередодні Різдва та Нового року через побоювання щодо безпеки перебування 27-річного француза в ліверпульській в'язниці.

Зазначимо, що в’язниця у Манчестері належить до категорії А, де відбувають покарання особи, які вчинили особливо тяжкі злочини, включаючи зґвалтування. Її вважають однією з найсуворіших в’язниць Англії.

Бенжамена Менді звинувачують у зґвалтуваннях: що відомо

Одноклубник і конкурент за позицією українця Олександра Зінченка звинувачується у семи випадках зґвалтування щодо п'яти жінок. Останній злочин стосується нового заявника і, як стверджується, був у липні цього року.

Наприкінці серпня 2021 року розпочалося поліцейське розслідування щодо футболіста за підозрою у чотирьох випадках зґвалтування та в одному випадку сексуального домагання в період від жовтня 2020-го до серпня 2021 року.

Менді відсторонили від тренувань із "городянами", а потім узяли під варту та помістили до в'язниці. Пізніше надійшли відомості про ще два випадки зґвалтування.

Судовий процес мав розпочатися 24 січня 2022 року, однак тепер, зважаючи на появу ще одної імовірної постраждалої, було ухвалено рішення перенести судовий розгляд на 27 червня 2022 року. Попереднє слухання призначено на 7 січня 2022 року, і на ньому знову буде розглянуто питання про звільнення футболіста під заставу, в чому йому відмовили вже тричі.

Менді виступає за "Манчестер Сіті" від 2017 року. За цей час він провів у складі "городян" 49 матчів і забив 2 голи. У клубі Бенжамен був конкурентом українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Також на рахунку Менді 10 поєдинків у футболці збірної Франції.

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