Звинуватили у расизмі: УЄФА покарав збірну України за поведінку фанатів на матчі з Італією

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за поведінку уболівальників збірної України під час матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії, який відбувся 20 листопада в німецькому Леверкузені.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, через прояви расизму з боку фанатів "синьо-жовтих" УАФ повинна заплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро.

Крім того, на наступний номінально домашній матч української збірної УАФ зобов'язали закрити частину трибун. Мінімальна кількість закритих місць повинна становити щонайменше 5 тисяч.

Зазначимо, що цього року УЄФА вже карав Україну за расистську поведінку фанатів. Це сталося за підсумками вересневих матчів кваліфікації на Євро-2024 проти Англії та Італії. Тоді УАФ також оштрафували на 20 тисяч євро та змусили частково закрити трибуни на номінально домашній поєдинок проти Північної Македонії, а також заборонили продавати квитки українським уболівальникам на виїзну гру з Мальтою.

Нагадаємо, матч Україна – Італія завершився внічию 0:0 . Команда Сергія Реброва посіла третє місце у своїй відбірковій групі (після англійців та італійців) і не зуміла напряму вийти на Євро-2024. Відтак "синьо-жовті" позмагаються у плейоф за право зіграти на континентальній першості.

У півфіналі плейоф відбору на Євро-2024 збірна України 21 березня на виїзді зустрінеться з командою Боснії та Герцеговини. У разі перемоги "синьо-жовті" у фіналі прийматимуть переможця пари Ізраїль – Ісландія. Потенційно саме цей матч українці проведуть з частково закритими трибунами.

Додамо, що в разі виходу до фінального турніру чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024.

Читайте також:

Визначився розклад матчів збірної України на Євро-2024 в разі виходу до фінального турніру

Тренер суперника збірної України відреагував на підсумки жеребкування плейоф відбору до Євро-2024

Ребров оцінив результати жеребкування плейоф відбору на Євро-2024 для збірної України