Звинуватили в русофобії: в РФ "бомбонуло" через український Крим на емблемі Євро-2024

Звинуватили в русофобії: в РФ "бомбонуло" через український Крим на емблемі Євро-2024

Анексований росіянами півострів на карті Європи зображений "синьо-жовтим".

У вівторок, 5 жовтня, УЄФА презентував логотип до Чемпіонату Європи-2024, який відбудеться в Німеччині. На емблемі показана й карта Європи, де окупований Крим є частиною України.

Це викликало хвилю обурення в Російській Федерації. Зокрема, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев виступив із критикою на адресу футбольної організації.

"На жаль, русофобські настрої добралася і до УЄФА. Шановна футбольна організація нехтує думкою громадян Криму, які давно зробили свій вибір. Два варіанти: або це зроблено через незнання, що малоймовірно, або вони просто не хочуть сваритися з Україною. Ви ж знаєте, як наші сусіди починають нервувати в подібній ситуації.

На місці РФС підготував би лист з поясненням ситуації. Якщо футбольні чиновники не знають, що Крим є територією Росії, значить, треба поставити їх до відома. Може, вони по-старому живуть і не читають новини? Або погано знають історію? Адже від моменту приєднання минуло сім років", - цитує Свищева "Чемпионат".

"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов назвав політику УЄФА "брехливою і нечистоплотною".

"На жаль, спорт укотре став інструментом політики, причому політики брехливої і нечистоплотної. УЄФА замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками і завданнями, пов'язаними з розвитком футболу, йде на поводу у істерик України й антикримських сил, підриваючи тим самим свій власний авторитет", - цитує Аксьонова Настоящее время.

Водночас Аксьонов заявив, що "ця обставина ні на що не впливає і нічого не змінює".

Офіційний сайт УЄФА

Крім того, бурхливою виявилася реакція російських пропагандистських ЗМІ та користувачів соцмереж, які на офіційній сторінці УЄФА в Twitter виступили з претензіями.

"Будь ласка, спаліть вашого дизайнера. Крим показано у неправильних кольорах"; "Байдуже, Крим наш - російський!", - скаржаться росіяни під презентаційним роликом від УЄФА.

Чемпіонат Європи-2024 пройде від 14 червня до 14 липня. Матчі континентальної першості відбудуться в десяти німецьких містах: Берлін, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкірхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг і Франкфурт. Повний розклад ігор буде затверджено на початку 2022 року;

Чинним переможцем турніру є збірна Італії, яка в фіналі Євро-2020 перемогла Англію (1:1, по пен. - 3:2).

Додамо, що Німеччина проводила Чемпіонат світу 1974 та 2006 і Чемпіонат Європи-1988.

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