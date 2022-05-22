Зворушлива мить: Зінченко огорнув чемпіонський кубок АПЛ українським прапором та заплакав (відео)

Український захисник Олександр Зінченко розчулився, святкуючи перемогу над "Астон Віллою" і титул чемпіона АПЛ.

Українець, який допоміг своїй команді вибороти восьме чемпіонство у історії, святкував тріумф з прапором України.

Футболіст обернув у нього чемпіонський трофей. Після овацій трибуни фанатів клубу Зінченко не зміг стримати емоцій. До нього одразу підбігли партнери по команді та спробували заспокоїти.

"Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які на цей час потерпають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Я хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці заслуговують цього.

Підтримка команди? Це означає для мене все. Я хочу померти за цих людей, за цю підтримку. Дуже ціную те, що вони зробили для мене у цей період, який був найважчим у моєму житті. Я ніколи цього не забуду.

Чесно кажучи, спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось все, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує всього", - сказав Зінченко у коментарі Sky Sports.

Для 25-річного українця це четверте чемпіонство з "Манчестер Сіті". Він виграв 10-й трофей з командою.

Загалом Зінченко зіграв за "містян" вже 128 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 12 асистів. Цього сезону він зіграв 28 матчів і зробив 5 гольових передач.

Нагадаємо, що у неділю, 22 травня, завершилися останні матчі сезону-2021/22 у англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) та визначилися команди, які вилетіли з турніру.

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