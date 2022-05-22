Зворушлива мить: Зінченко огорнув чемпіонський кубок АПЛ українським прапором та заплакав (відео)

Український захисник Олександр Зінченко розчулився, святкуючи перемогу над "Астон Віллою" і титул чемпіона АПЛ.
Українець, який допоміг своїй команді вибороти восьме чемпіонство у історії, святкував тріумф з прапором України.
Футболіст обернув у нього чемпіонський трофей. Після овацій трибуни фанатів клубу Зінченко не зміг стримати емоцій. До нього одразу підбігли партнери по команді та спробували заспокоїти.
Oleksandr Zinchenko @premierleague champion again !!!#ManCity #mcfc #MCIAVL pic.twitter.com/ldeIicDngk— Pete (@ManCityOracle) May 22, 2022
"Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які на цей час потерпають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Я хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці заслуговують цього.
Підтримка команди? Це означає для мене все. Я хочу померти за цих людей, за цю підтримку. Дуже ціную те, що вони зробили для мене у цей період, який був найважчим у моєму житті. Я ніколи цього не забуду.
Чесно кажучи, спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось все, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує всього", - сказав Зінченко у коментарі Sky Sports.
Для 25-річного українця це четверте чемпіонство з "Манчестер Сіті". Він виграв 10-й трофей з командою.
Загалом Зінченко зіграв за "містян" вже 128 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 12 асистів. Цього сезону він зіграв 28 матчів і зробив 5 гольових передач.
Нагадаємо, що у неділю, 22 травня, завершилися останні матчі сезону-2021/22 у англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) та визначилися команди, які вилетіли з турніру.
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