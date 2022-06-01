Зворушлива підтримка: фанати збірної України "захопили" шотландський паб та виконали "Ой у лузі червона калина" (відео)

У середу, 1 червня, напередодні матчу збірної України уболівальники головної команди країни виконали пісню "Ой у лузі червона калина".

Гімн січових стрільців прозвучав у одному пабів міста Глазго, де Україна зустрінеться з Шотландією в рамках відбору на ЧС-2022.

Відео виконання пісні опублікували на сторінці Zorya Londonsk у Twitter.

Ukrainians are UP FOR IT!



Oy u Luzi - Glasgow Edition pic.twitter.com/Q2IG1D16jD — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Шотландія - Україна доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Раніше повідомлялося, що перед грою з Шотландією півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався на пресконференції, а керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков заявив, що це "найважливіший матч на цьому етапі його життя".

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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