Зворушливий вчинок: Миколенко після матчу АПЛ отримав лист від стюарда з грошима для українців

Працівник стадіону "Гудісон Парк" не залишився байдужим до українського горя.
Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Манчестер Юнайтед" отримав незвичайний лист від стюарда на ім'я Томмі.
Про це футболіст збірної України розповів на своїй сторінці в Instagram. Чоловік написав у листі "Слава Україні" та додав до нього 20 фунтів стерлінгів, які попросив Віталія передати людям з України.
Як бачимо, навіть звичайні англійці намагаються підтримати український народ в його відчайдушній боротьбі з російською агресією.
"Сьогодні після гри я отримав лист від стюарда Томмі, який запав мені в душу, і в мене не було слів, коли я його відкрив. Я сподіваюсь, Томмі на мене не образиться за цей пост.
Хочу ще раз подякувати цьому чоловіку з великим серцем, який намагається допомогти моїй рідній країні та всім людям, які небайдужі", - написав Миколенко в Instagram, показавши фото листа з грошима.
"Іриски" несподівано перемогли "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0. Миколенко вийшов у стартовому складі та зіграв весь матч. Українець був одним з найкращих на полі в складі обох команд.
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