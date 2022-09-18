Зворушливий вчинок: Миколенко віддав дівчинці свою куртку перед матчем АПЛ (відео)

Перед початком зустрічі команди вшанували пам'ять королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня 2022 року.

Під час цієї процедури поруч з футболістами "Евертона" на газоні стояли також двоє дітей - хлопчик і дівчинка.

Оскільки погода була не найтепліша, то український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вирішив потурбуватися про дівчинку та єдиний з гравців зняв свою спортивну куртку та одягнув її на дівчинку, аби вона не змерзла.

Відео цього зворушливого епізоду розлетілося соцмережами.

Додамо, що "Евертон" на домашній арені переграв "Вест Гем" з рахунком 1:0, а Миколенко відіграв повний матч. Для команди Френка Лемпарда це перша перемога в нинішньому сезоні АПЛ.

"Евертон" з 7 очками піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці. Колишній клуб українця Андрія Ярмоленка з 4 балами залишився на 18-й позиції.

У наступному турі "іриски" в гостях зустрінуться із "Саутгемптоном", "молотобійці" прийматимуть "Вулвергемптон". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.

Читайте також:

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" без Зінченка розгромом повернувся на переможну стежку та захопив лідерство в АПЛ

"Манчестер Сіті" розбив "вовків" та очолив турнірну таблицю АПЛ