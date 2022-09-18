Зворушливий вчинок: Миколенко віддав дівчинці свою куртку перед матчем АПЛ (відео)

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко відзначився милим вчинком перед стартом поєдинку 8-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Вест Гема".
Перед початком зустрічі команди вшанували пам'ять королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня 2022 року.
Під час цієї процедури поруч з футболістами "Евертона" на газоні стояли також двоє дітей - хлопчик і дівчинка.
Оскільки погода була не найтепліша, то український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вирішив потурбуватися про дівчинку та єдиний з гравців зняв свою спортивну куртку та одягнув її на дівчинку, аби вона не змерзла.
Відео цього зворушливого епізоду розлетілося соцмережами.
Mykolenko pic.twitter.com/7pYUcIxC5D— RJ (@tulni) September 18, 2022
Додамо, що "Евертон" на домашній арені переграв "Вест Гем" з рахунком 1:0, а Миколенко відіграв повний матч. Для команди Френка Лемпарда це перша перемога в нинішньому сезоні АПЛ.
- "Евертон" з 7 очками піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці. Колишній клуб українця Андрія Ярмоленка з 4 балами залишився на 18-й позиції.
- У наступному турі "іриски" в гостях зустрінуться із "Саутгемптоном", "молотобійці" прийматимуть "Вулвергемптон". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.
Читайте також:
АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу
"Арсенал" без Зінченка розгромом повернувся на переможну стежку та захопив лідерство в АПЛ
"Манчестер Сіті" розбив "вовків" та очолив турнірну таблицю АПЛ