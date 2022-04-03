Зворушливий виступ: солістка українського гурту Go_A відкрила матч туру Серії А (відео)

Катерина Павленко виконала пісню Джона Леннона "Imagine".

Солістка групи Go_A Катерина Павленко разом із італійською співачкою Гаєю приголомшливо виступили перед центральним матчем 31-го туру чемпіонату Італії з футболу в Серії А між "Ювентусом" та "Інтером".

Співачки виконали пісню Джона Леннона "Imagine".

Під час виконання світло на арені згасло, а вболівальники запалили екрани своїх смартфонів. Після завершення пісні туринський стадіон вибухнув оваціями, а на обличчі голкіпера "Ювентуса" Войцеха Щенсни з'явилися сльози.

Нагадаємо, що футбольна федерація Нідерландів провела благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для переселенців з України.

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