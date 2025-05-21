Зворушливе прощання з легендою: фанати "Манчестер Сіті" влаштували перфоманс для Де Брейне

Кевін Де Брейне / © Associated Press

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Уболівальники "Манчестер Сіті" красиво попрощалися з легендою клубу Кевіном Де Брейне, який залишить клуб після завершення поточного сезону.

Під час матчу передостаннього туру АПЛ проти "Борнмута", який став для команди Хосепа Гвардіоли заключним домашнім цього сезону, фанати "городян" влаштували яскравий перфоманс для бельгійця.

Перед початком поєдинку вони розгорнули великий банер з портретом Де Брейне та написом: "Король КЕВ" (King KEV).

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Також фани гучно співали пісні на честь Кевіна та проводжали його бурхливими оплесками.

У своєму останньому матчі на стадіоні "Етіхад" 33-річний бельгієць вийшов у стартовому складі "небесно-блакитних" і був замінений на 69-й хвилині. Результативними діями йому відзначитися не вдалося.

Манчестерський клуб уже підтвердив, що статую Де Брейне буде встановлено біля стадіону.

Де Брейне виступає за "Манчестер Сіті" від 2015 року, коли перейшов з німецького "Вольфсбурга".

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За 10 років з "городянами" бельгієць виграв 18 трофеїв, зокрема шість титулів АПЛ і Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" обіграв "Борнмут" з українським захисником Іллею Забарним у складі з рахунком 3:1 і завдяки цьому піднявся на третє місце в АПЛ – до зони Ліги чемпіонів.

У заключному турі АПЛ команда Гвардіоли 25 травня на виїзді зустрінеться з "Фулгемом". Перемога гарантовано дасть "Сіті" путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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