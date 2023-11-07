"Звєров Про Футбол": нова авторська програма про український футбол, яка варта вашої уваги

Нещодавно на спортивному проєкті групи 1+1 media – "Профутбол Digital" – вийшла авторська програма журналіста та коментатора Володимира Звєрова "Звєров Про Футбол".

У межах проєкту автор та ведучий ділиться своїми думками щодо того, що відбувається в українському футболі. До обговорень доєднуються запрошені гості, серед яких – журналісти, футболісти та інші медійні особистості, що знаються на футболі.

Редакція поспілкувалась з керівником спортивних проєктів 1+1 media Данилом Щестюком, аби дізнатися, як виникла ідея почати робити нову програму, як загалом велика війна вплинула на традиційний формат ведення проєктів, як змінилося споживання контенту аудиторією на YouTube. А також з Володимиром Звєровим, який поділився тим, як відбувається підготовка до випусків авторської програми та як випуски сприймає аудиторія.

– Як переформатувалися робота спортивних проєктів із початком великої війни, чим займалися редакції?

Данило: Від самого початку ми робили багато контенту, пов'язаного з військовими, особливо з ультрас, щоб бути на стику футболу й війни. Ми не конкуруємо з тими, хто бере інтерв' ю у військових, хто робить контент на цю тему. Ми все ж таки займаємось футбольним напрямком і готуємо для наших глядачів футбольний контент. Але зрозуміло, що війна триває, тож всюди намагаємось про це говорити, у кожних трансляціях допомагати Силам безпеки та оборони, проводячи тематичні збори з фондами, військовими тощо.

Володимир: З початком великої війни робота нашої команди була на паузі, про футбол не йшлося. Отямилися через 2 місяці. Спершу запостили матеріал про наслідки окупації Київщини. Певний період наші спортивні редакції висвітлювали події та історії, пов'язані саме з повномасштабною війною. Футбол повернувся в моє життя в той час, коли стало відомо, що футбольні команди проводитимуть благодійні матчі, бо ми брали в них участь, як коментатори. І сьогодні, під час благодійних трансляцій, ми маємо намір якнайшвидше зібрати кошти та передати їх нашим захисникам і захисницям.

– На YouTube-каналі "Профутбол Digital", який входить до складу 1+1 media, ви запустили програму "Звєров Про Футбол". Розкажіть, як взагалі виникла ідея?

Данило: Володимир Звєров є одним із найбільш фахових футбольних журналістів в Україні. Це та людина, яка знає дуже багато інсайдів, дивиться абсолютно всі матчі української Прем'єр-ліги, намагається стежити за українськими командами на всіх рівнях, спілкується з директорами клубів, менеджментом, тренерами, футболістами. Для нього це не просто робота, а стиль життя. Він живе футболом. Тому людина, яка володіє таким об'ємом інформації, споживає стільки футбольного українського контенту, має ділитися з людьми.

У якийсь момент я зрозумів, що Володимир недооцінений з точки зору своєї медійності. В середині індустрії його всі знають, він є впливовою та важливою людиною, але того об'єму глядачів і тієї кількості аудиторії, яка в нього має бути, на той момент не було. Тому запропонував йому піти в конкуренцію до подібних форматів з аналітичними програми, щоб він був її ведучим, автором. Так ми і запустили "Звєров Про Футбол".

Ми розраховуємо за перші 3-6 місяців вийти на середню кількість переглядів – 50 000 на випуск. Зібрати активне ядро аудиторії, яке буде нас дивитись. Собі ставимо за мету потрапити в ТОП цього напряму та згодом, до кінця сезону 2023/2024, увійти в лідери.

Володимир: Я завжди був з головою занурений у футбол – 7,5 року був головним редактором телевізійного проєкту "Профутбол". Відповідав за всі матеріали, які виходили в програмі. До того ж протягом 15 років так чи інакше з'являвся в кадрі та провів чимало ефірів. Зараз розумію, що у мені накопичилась велика кількість футбольної інформації, якою б хотів ділитися з іншими.

Якось з командою почали обговорювати створення авторської програми на YouTube. Дякую Данилу Щестюку, керівнику управління спортивних проєктів, який став каталізатором у створенні авторської програми, підтримавши цю ідею.

У "Звєров Про Футбол" ділюсь власними думками та аналізую інформацію. До обговорень долучаються запрошені гості, серед яких – футболісти, а також журналісти та інші медійні особистості, які цікавляться футболом. Ми працюємо у двох форматах: або щопонеділка розбираємо матчі чемпіонату України, або незалежно від дня – актуальні події. Відверто кажучи, вести авторську програму – це справді щось нове, адже відчуваю тотальну відповідальність.

– Як випуски програм сприймає аудиторія? Що пишуть в коментарях?

Данило: Якщо ми зараз проаналізуємо коментарі, які пишуть під випусками, то вони здебільшого приємні. Дуже круто бути дотичним до цього проєкту, бо ти заходиш і читаєш враження інших людей: "Вау, це справді відрізняється від інших подібних програм", "Неймовірний рівень". І це дуже приємно. Я бачу, як Володимир зараз ніби розквітає, адже він бачить результат – і в кількості переглядів, і в реакції аудиторії. Ми зараз в середньому здобуваємо 35 000 переглядів. Ми дуже швидко, буквально за 1,5 місяця, вийшли на такий рівень. Тому дуже задоволені цим проєктом.

Володимир: Загалом пишуть позитивні коментарі, що мене, до речі, приємно здивувало. Хоча я насправді звик до будь-яких коментарів та абсолютно чітко розумію, що у людей є своя думка, яку вони можуть по-різному доносити.

Спортивні проєкти групи 1+1 media – FootballHub та "Профутбол Digital" – представлені у низці Digital-майданчиках, де контент найкраще споживається?

Данило: Наразі ми сфокусовані саме на YouTube. Туди ми робимо основний акцент і вкладаємо більше часу, тому у цьому випадку наш контент краще сприймається в YouTube. Але зараз ми бачимо, що дуже активно розвиваються інші соціальні мережі, які орієнтовані саме на відеоспоживання, – це TikTok, який увірвався шаленими темпами, Facebook, Instagram. До речі, Facebook багато хто недооцінює, але це дуже крута платформа для здобутку трафіка і для його монетизації.

Зрозуміло, що ми намагаємось бути представленими всюди, бо наша аудиторія є у різних соціальних мережах. Зараз ми теж активно почали розвивати Telegram.

Ми приділяємо зараз увагу всім платформам задля того, щоб бренд був більш впізнаваний і знаходив свого глядача будь-де.

З початку повномасштабної війни ваша команда займається низкою волонтерських ініціатив. Розкажіть детальніше про благодійні ініціативи, до яких були долучені спортивні редакції?

Данило: Крім того, що ми співпрацюємо з різними фондами, робимо дуже великі збори і з "Повернись живим", і з фондом Сергія Притули, до нас ще окремо звертаються військові. Нещодавно збирали на причіп та ремонт автівки з прифронтової зони. Також був невеликий збір на зарядну станцію EcoFlow для підрозділа.

Володимир: У нашої команди є дуже багато знайомих, які так чи інакше з цим пов'язані: або воюють, або волонтерять. Нам надходить певна кількість запитів, які ми збираємо та беремо в роботу. Поки ми не закриємо один збір, не розпочинаємо новий. Це відбувається регулярно. Практично на всіх ефірах ми проводимо благодійні збори коштів. У межах проєкту "Ліга Аеророзвідки" спільно з Фондом "Повернись живим" вдалося акумулювати понад 26 000 000 грн на закупівлю та доукомплектування пунктів керування БпЛА "Лелека-100".

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