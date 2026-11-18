Михайло Мудрик / © Associated Press

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Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик, який зараз на правах оренди виступає за "Тоттенгем", прокоментував свій позитивний тест на допінг наприкінці 2024 року.

У пробі українця від листопада 2024 року виявили заборонену речовину — мельдоній.

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За словами Михайла, заборонений препарат міг потрапити в його кров лише в таборі збірної України.

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"Мельдоній — про такий препарат я не чув, не бачив і ніколи не зустрічав у житті. Я дізнався про нього лише тоді, коли мені повідомили цю новину. Припущення 100% є. Препарат, який можна дістати лише у східній Європі. Цей препарат міг потрапити в організм лише в Україні. В Англії таких препаратів немає. Де я в той час перебував у східній Європі? В збірній. В Україну я в цей час приїздив лише у збірну.

У збірній насправді варіантів попадання цієї речовини в мій організм — пальців двох рук не вистачить перерахувати. Від найпростіших до найскладніших. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні у національній збірній. Так, як це завжди ж у клубі, коли ти їдеш кудись на виїзд. Завжди є люди, які відповідальні за те, що відбувається. На поверхах і в команді. Є спеціальні люди, які стежать за цим.

У нас у збірній є нутріціолог, який раз у два дні, він тільки перед іграми не дає нам таблетки. Він приносить кожному по склянці і кожен має випити таблетки, які в цій склянці", — сказав Мудрик в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

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