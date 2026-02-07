Зимова Олімпіада-2026 офіційно стартувала: яскраві фото з церемонії відкриття

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

У п'ятницю, 6 лютого, офіційно стартували зимові Олімпійські ігри-2026.

Цього дня на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" в італійському Мілані відбулася урочиста церемонія відкриття XXV зимової Олімпіади. Паралельно шоу тривало і в інших кластерах – у Кортіна-д'Ампеццо, Лівіньйо і Предаццо.

Під час церемонії відкриття ОІ-2026 відбувся традиційний парад країн, у якому взяла участь зокрема і збірна України. Наша команда виходила на арену із синьо-жовтими прапорами, а перед цим гучно заспівала український хіт "Червона рута".

Прапор України в Мілані пронесла Єлизавета Сидьорко (шорт-трек), а в Кортіна-д'Ампеццо – скелетоніст Владислав Гераскевич.

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Під час грандіозного шоу глядачі побачили також виступи знаменитих музичних виконавців – Мераї Кері, Лаури Паузіні та Андреа Бочеллі.

Перед запаленням олімпійського вогню до спортсменів звернулася президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі.

"Ласкаво просимо на Ігри. Це ваш момент. Впродовж наступних двох тижнів ви даватимете нам дещо по-справжньому особливе: покажете, що таке бути людиною. Що таке мріяти, долати перешкоди, поважати один одного, турбуватися один про одного.

Ви покажете нам, що сила – не у тому, щоб просто перемогти, а ще й про мужність, емпатію та сердечність. Ви створите не лише ці неймовірні моменти, а й зможете досягти своїх олімпійських мрій. Ви досягнете своїх олімпійських мрій і покажете світу, що таке жити", – сказала Ковентрі.

Дивіться яскраві фото з церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Загалом на Іграх-2026 виступить близько 2900 спортсменів із 93 країн. У 16 дисциплінах буде розіграно 116 комплектів медалей – це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.