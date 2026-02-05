Зимова Олімпіада-2026: онлайн-трансляція церемонії відкриття

Олімпіада-2026 / © Associated Press

У п'ятницю, 6 лютого, в Італії відбудеться офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Її прийматиме легендарний стадіон "Сан-Сіро" у Мілані. Паралельно шоу відбуватиметься і в інших кластерах – у Кортіна-д'Ампеццо, Лівіньйо і Предаццо.

Початок церемонії відкриття Олімпіади-2026 заплановано на 21:00 за київським часом.

Під час урочистої церемонії відбудеться запалення олімпійського вогню та традиційний парад країн, у якому візьме участь і збірна України. Синьо-жовтий прапор у Мілані понесе Єлизавета Сидьорко (шорт-трек), а в Кортіна-д'Ампеццо – скелетоніст Владислав Гераскевич.

Також очікується виступ знаменитих музичних виконавців – Мераї Кері, Лаури Паузіні та Андреа Бочеллі.

На XXV зимовій Олімпіаді буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту: гірськолижний спорт, біатлон, бобслей, лижні перегони, керлінг, фігурне катання, фристайл, хокей з шайбою, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, скелетон, стрибки з трампліна, скі-альпінізм, сноубординг і ковзанярський спорт.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.