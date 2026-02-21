ТСН у соціальних мережах

Зимова Олімпіада-2026: онлайн-трансляція церемонії закриття

До вашої уваги пряма відеотрансляція урочистої церемонії закриття XXV зимових Олімпійських ігор.

Олімпіада-2026

Олімпіада-2026 / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, в Італії відбудеться офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Шоу відбудеться в античному амфітеатрі у Вероні — місті, яке не приймало спортивних змагань. Урочистий захід розпочнеться о 21:00 за київським часом.

У параді країн візьме участь і збірна України, а сама церемонія закриття змагань триватиме приблизно 2,5 години. Як і церемонія відкриття, видовищне шоу супроводжуватиметься виступами зірок.

Під час церемонії закриття Ігор-2026 також заплановане символічне передавання естафети наступній зимовій Олімпіаді, яка 2030 року відбудеться у французьких Альпах.

Відеотрансляція церемонії закриття Олімпіади-2026

Плеєр із трансляцією буде додано перед початком шоу.

Зимові Олімпійські ігри-2026 розпочалися 6 лютого і триватимуть до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

