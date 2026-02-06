Зимова Олімпіада-2026: повний розклад змагань за участю українців

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026.

На XXV зимовій Олімпіаді виступить близько 2900 спортсменів із 93 країн. У 16 дисциплінах буде розіграно 116 комплектів медалей – це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

До вашої уваги повний розклад змагань Олімпіади-2026 за участю українських спортсменів.

Розклад виступів українців на зимовій Олімпіаді-2026

7 лютого

11:30. Фристайл. Жінки. слоупстайл (кваліфікація, спроба 1). Катерина Коцар

12:30. Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск. Дмитро Шеп'юк

12:35. Фристайл. Жінки. слоупстайл (кваліфікація, спроба 2). Катерина Коцар

За найвищою оцінкою за сумою двох спроб до фіналу виходять 12 найкращих

14.00. Лижні перегони. Жінки, скіатлон (10 км + 10 км). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки ​​(спроба 1). Антон Дукач, Андрій Мандзій

19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки ​​(спроба 2). Антон Дукач, Андрій Мандзій

20:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночки (чоловіки, коротка програма). Кирило Марсак

8 лютого

10:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки (кваліфікація). Аннамарі Данча

11.00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки (відбірковий заїзд). Аннамарі Данча

16 найкращих за підсумками відбору виходять до 1/8 фіналу і далі змагаються за олімпійською системою

12:30. Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки. Анастасія Шепіленко

13:30. Лижні перегони. Чоловіки, скіатлон (10 км + 10 км). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

14.00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/8 фіналу.

14:48. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/4 фіналу.

15:05. Біатлон. Змішана естафета 4х6 км. Збірна України

15:12. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Півфінали.

15:26. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Малий фінал.

15:29. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Великий фінал.

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки ​​(спроба 3). Антон Дукач, Андрій Мандзій

19:31. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки ​​(спроба 4). Антон Дукач, Андрій Мандзій

9 лютого

11:30. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск). Дмитро Шеп'юк

13:30. Фристайл. Жінки слоупстайл. Фінал (спроба 1).

13:59. Фристайл. Жінки слоупстайл. Фінал (спроба 2).

14:28. Фристайл. Жінки слоупстайл. Фінал (спроба 3).

15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом). Дмитро Шеп'юк

18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 1). Юліанна Туницька, Олена Смага

19:32. Санний спорт. Одиночки (заїзд 2). Юліанна Туницька, Олена Смага

20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, звичайний трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко

До фіналу відбираються 30 найкращих

21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал.

10 лютого

10:15. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Жінки. Кваліфікація. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

10:55. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Кваліфікація. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

До 1/4 фіналу потрапляють 30 найкращих за результатами кваліфікації

11:30. Гірські лижі. Жінки. Комбінація (швидкісний спуск). Анастасія Шепіленко

11:30. Шорттрек. 500 м. Жінки, попередні забіги. Єлизавета Сидьорко

12:08. Шорттрек. 1000 м. Чоловіки, попередні забіги. Олег Гандей

До чвертьфіналу виходять двоє найкращих із кожного забігу, іноді добираються найшвидші серед тих, хто посів третє місце

12:45. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Жінки. Чвертьфінали

13:15. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Чвертьфінали

До півфіналу виходять по 2 найкращі з кожного заїзду + 2 lucky loser (кращі за часом). Такий принцип зберігається до фіналу

13:45. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Жінки. Півфінали

13:57. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Півфінали

14:09. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал

14:21. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українці)

15:00. Гірські лижі. Жінки. Комбінація (слалом). Анастасія Шепіленко

18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 3). Юліанна Туницька, Олена Смага

19:30. Фігурне катання. Одиночки, коротка програма. Кирило Марсак

19:41. Санний спорт. Одиночки ​​(заїзд 4). Юліанна Туницька, Олена Смага

11 лютого

11.00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

12:30. Гірські лижі. Супергігант, чоловіки. Дмитро Шеп'юк

14:45. Лижне двоборство. Перегони на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка, жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українки)

18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1). Олена Стецків / Олександра Мох

18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1). Ігор Гой / Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура

19:48. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2). Олена Стецків / Олександра Мох

20:37. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2). Ігор Гой / Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура

12 лютого

10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1). Владислав Гераскевич

12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2). Владислав Гераскевич

12:30. Гірські лижі. Супергігант, жінки. Анастасія Шепіленко

14.00. Лижні перегони. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

19:30. Санний спорт. Командна естафета. Збірна України

21:15. Шорттрек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали. Єлизавета Сидьорко (у разі кваліфікації)

21:29. Шорттрек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали. Олег Гандей (у разі кваліфікації)

21:58. Шорттрек. Жінки, 500 м. Півфінали

22:05. Шорттрек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали

22:26. Шорттрек. Жінки 500 м. Фінал B

22:31. Шорттрек. Жінки, 500 м. Фінал A

22:37. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м Фінал B

22:43. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 метрів. Фінал A

13 лютого

13:00. Лижні перегони. Чоловіки, роздільний старт, 10 км. (вільний стиль). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

15:00. Біатлон. Спринт, чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українці)

20:00. Фігурне катання. Одиночки, довільна програма. Кирило Марсак

20:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 3). Владислав Гераскевич

22:14. Скелетон. Чоловіки (заїзд 4). Владислав Гераскевич

14 лютого

11.00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловік (заїзд 1). Дмитро Шеп'юк

13:00. Лижні перегони. Естафета, жінки (4х7, 5 км). Збірна України

14:30. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловік (заїзд 2). Дмитро Шеп'юк

15:00. Біатлон. Спринт, жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (згідно з квотою, стартуватимуть 4 українки)

19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фристайл. Біг-ейр, жінки, кваліфікація (спроба 1). Катерина Коцар

21:05. Стрибки з трампліна. Чоловіки великий трамплін. Фінал. Євген Марусяк, Віталій Калініченко

21:15. Фрістайл. Бег-Ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2). Катерина Коцар

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей

21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги. Єлизавета Сидьорко

22:00. Фрістайл. Бег-Ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3). Катерина Коцар

За найвищою оцінкою з трьох спроб до фіналу виходять 12 найкращих фристайлісток

22:44. Шорттрек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали.

23:27. Шорттрек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B.

23:34. Шорттрек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A.

15 лютого

11.00. Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 1). Анастасія Шепіленко

12:15. Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (стартуватимуть 60 найкращих за підсумками спринту)

14:30. Гірські лижі. Гігантський слалом жінки (заїзд 2). Анастасія Шепіленко

15:45. Біатлон. Гонка переслідування, жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина (стартуватимуть 60 найкращих за підсумками спринту)

16 лютого

11.00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп'юк

11.00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 1)

12:00. Шорттрек. Жінки. 1000 м. Чвертьфінали

12:18. Шорттрек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги. Олег Гандей

12:55. Шорттрек. Жінки. 1000 м. Півфінали

13:36. Шорттрек. Жінки. 1000 м. Фінал B

13:42. Шорттрек. Жінки. 1000 м. Фінал A

14:30. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп'юк

20:00. Стрибки з трампліну. Суперкоманда (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 1). Катерина Коцар (у разі кваліфікації)

20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2)

20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 2)

21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:23. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал

17 лютого

11.00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

11:45. Фристайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

12:30. Фрістайл. Акробатика Жінки. Кваліфікація (спроба 2). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

12 найкращих фрістайлісток виходять до фіналу

14:45. Фристайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

14:45. Лижне двоборство. Перегони на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. Фристайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

12 найкращих фрістайлістів виходять до фіналу

15:30. Біатлон. Естафета, чоловіки. Збірна України

18 лютого

10:45. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Кваліфікація. Збірна України

11.00. Гірські лижі. Слалом жінки (спроба 1). Анастасія Шепіленко

11:15. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Кваліфікація. Збірна України

12:45. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал

12:30. Фристайл. Акробатика, жінки. Фінал 1

6 найкращих фрістайлісток виходять до фіналу 2, де розігруватимуть медалі

13:15. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал

13:30. Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 2.

14:30. Гірські лижі. Слалом жінки (спроба 2). Анастасія Шепіленко

15:45. Біатлон. Естафета, жінки. Збірна України

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей (у разі кваліфікації)

21:42. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Півфінали

22:24. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал B

22:29. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A

19 лютого

11.00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна. Збірна України

12:30. Фристайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1

6 найкращих фрістайлістів виходять до фіналу 2, де розігруватимуть медалі

13:30. Фристайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт. Збірна України

20 лютого

15:15. Біатлон. Масстарт, чоловіки

Беруть участь 30 найкращих біатлоністів світу

21:15. Шорттрек. Жінки. 1500 м. Чвертьфінали. Єлизавета Сидорко (у разі кваліфікації)

22:00. Шорттрек. Жінки. 1500 м. Півфінали

22:56. Шорттрек. Жінки. 1500 м. Фінал B

23:03. Шорттрек. Жінки. 1500 м. Фінал A

21 лютого

11:45. Фристайл. Акробатика, мікст. Фінал 1. Збірна України

4 найкращі команди виходять до фіналу 2, де розігрують медалі

12:00. Лижні перегони. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

12:45. Фристайл. Акробатика, мікст. Фінал 2

15:15. Біатлон. Масстарт, жінки

Беруть участь 30 найкращих біатлоністок світу

22 лютого

11.00. Лижні перегони. Масстарт (50 км., класичний стиль), жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

