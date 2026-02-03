- Дата публікації
-
Категорія
Проспорт
- Кількість переглядів
- 136
Час на прочитання
4 хв
Зимова Олімпіада-2026: розклад усіх медальних змагань
XXV зимова Олімпіада триватиме від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026.
Загалом на Іграх-2026 виступить близько 2900 спортсменів із 93 країн. У 16 дисциплінах буде розіграно 116 комплектів медалей — це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.
До вашої уваги розклад усіх медальних змагань Олімпійських ігор-2026. Час початку вказано київський.
Розклад медальних змагань Олімпіади-2026
7 лютого
14:00. Лижні перегони. Жінки, скіатлон (10 км+10 км)
17:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м
21:00. Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін. Фінал
21:15. Сноубординг. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
8 лютого
15:26. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Бронзовий фінал
15:29. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Золотий фінал
15:36. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Бронзовий фінал
15:39. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Золотий фінал
17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м
19:31. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 4)
21:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночки, довільна програма
9 лютого
14:28. Фристайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
21:15. Сноубординг. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
10 лютого
14:09. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал
14:21. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал
14:28. Фристайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 3)
14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки
15:05. Керлінг. Змішані пари. Матч за третє місце
19:05. Керлінг. Змішані пари. Фінал
21:05. Стрибки з трампліна. Змішані команди. Фінал
11 лютого
14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км
15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
15:55. Фристайл. Могул, жінки. Фінал 2
19:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
19:48. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)
20:30. Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма
20:37. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
12 лютого
13:55. Фристайл. Могул, чоловіки. Фінал 2
14:00. Лижні перегони. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
16:01. Сноубординг. Крос, чоловіки. Фінал
17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
19:30. Санний спорт. Командна естафета
21:25. Сноубординг. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
22:31. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A
22:43. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A
13 лютого
13:00. Лижні перегони. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
15:00. Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки
15:46. Сноубординг. Крос, жінки. Фінал
17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
20:00. Фігурне катання. Одиночки (чоловіки), довільна програма
21:25. Сноубординг. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:14. Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)
14 лютого
12:47. Фристайл. Парний могул, жінки. Малий фінал
13:00. Лижні перегони. Естафета, жінки (4×7,5 км)
15:00. Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки
18:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
20:44. Скелетон. Жінки (заїзд 4)
21:05. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал
23:34. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A
15 лютого
12:45 Фристайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал
13:00. Лижні перегони. Естафета, чоловіки (4×7,5 км)
15:40. Сноубординг. Крос, змішані команди. Фінал
15:45. Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки
18:03. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
19:00. Скелетон. Змішані командні змагання
21:05. Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал
16 лютого
13:42. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A
21:00. Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма
21:15. Фристайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)
21:23. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал
22:04. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 4)
17 лютого
14:45 Лижне двоборство. Гонка на 10 км
14:54. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
15:30. Біатлон. Естафета (4×7,5 км), чоловіки
17:22. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
17:28. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
17:41. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
17:47. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
21:15. Фристайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:03. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)
18 лютого
12:45. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал
13:15. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал
13:30. Фристайл. Акробатика, жінки. Фінал 2
14:28. Сноубординг. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)
14:30. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2)
21:59. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A
22:29. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A
19 лютого
13:30. Фристайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2
14:55. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал
15:00. Лижне двоборство. Командний спринт, гонка
15:15. Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал
15:40. Хокей. Жінки. Матч за третє місце
17:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
20:00. Фігурне катання. Одиночки (жінки), довільна програма
20 лютого
14:15. Фристайл. Лижний крос. Жінки. Фінал
15:15. Біатлон. Масстарт (15 км), чоловіки
17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
21:25. Фристайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:29. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A
23:03. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A
21 лютого
12:00. Лижні перегони. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки
12:45. Фристайл. Акробатика, мікст. Фінал 2
14:30. Лижний альпінізм. Змішана естафета
15:05. Керлінг. Жінки. Матч за третє місце
15:15. Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки
17:40. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал
18:15. Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал
21:25. Фристайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
21:40. Хокей. Чоловіки. Матч за третє місце
22:03. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)
22 лютого
11:00. Лижні перегони. Масстарт (50 км, класичний стиль), жінки
12:05. Керлінг. Жінки. Фінал
13:12. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)
15:10. Хокей. Чоловіки. Фінал
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув «золото» у Пхенчхані-2018 і «срібло» у Пекіні-2022.