Зимова Олімпіада-2026: розклад усіх медальних змагань

Олімпіада-2026 / © Associated Press

Від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026.

Загалом на Іграх-2026 виступить близько 2900 спортсменів із 93 країн. У 16 дисциплінах буде розіграно 116 комплектів медалей — це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

До вашої уваги розклад усіх медальних змагань Олімпійських ігор-2026. Час початку вказано київський.

Розклад медальних змагань Олімпіади-2026

7 лютого

14:00. Лижні перегони. Жінки, скіатлон (10 км+10 км)

17:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м

21:00. Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін. Фінал

21:15. Сноубординг. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

8 лютого

15:26. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Бронзовий фінал

15:29. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Золотий фінал

15:36. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Бронзовий фінал

15:39. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Золотий фінал

17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

19:31. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 4)

21:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночки, довільна програма

9 лютого

14:28. Фристайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)

15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)

18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

21:15. Сноубординг. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)

21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал

10 лютого

14:09. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал

14:21. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал

14:28. Фристайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 3)

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки

15:05. Керлінг. Змішані пари. Матч за третє місце

19:05. Керлінг. Змішані пари. Фінал

21:05. Стрибки з трампліна. Змішані команди. Фінал

11 лютого

14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км

15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки

15:55. Фристайл. Могул, жінки. Фінал 2

19:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

19:48. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)

20:30. Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма

20:37. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)

12 лютого

13:55. Фристайл. Могул, чоловіки. Фінал 2

14:00. Лижні перегони. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

16:01. Сноубординг. Крос, чоловіки. Фінал

17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

19:30. Санний спорт. Командна естафета

21:25. Сноубординг. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

22:31. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A

22:43. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A

13 лютого

13:00. Лижні перегони. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

15:00. Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки

15:46. Сноубординг. Крос, жінки. Фінал

17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

20:00. Фігурне катання. Одиночки (чоловіки), довільна програма

21:25. Сноубординг. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:14. Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)

14 лютого

12:47. Фристайл. Парний могул, жінки. Малий фінал

13:00. Лижні перегони. Естафета, жінки (4×7,5 км)

15:00. Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки

18:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м

20:44. Скелетон. Жінки (заїзд 4)

21:05. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал

23:34. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A

15 лютого

12:45 Фристайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал

13:00. Лижні перегони. Естафета, чоловіки (4×7,5 км)

15:40. Сноубординг. Крос, змішані команди. Фінал

15:45. Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки

18:03. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

19:00. Скелетон. Змішані командні змагання

21:05. Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал

16 лютого

13:42. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A

21:00. Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма

21:15. Фристайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:23. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал

22:04. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 4)

17 лютого

14:45 Лижне двоборство. Гонка на 10 км

14:54. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)

15:30. Біатлон. Естафета (4×7,5 км), чоловіки

17:22. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:28. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

17:41. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:47. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

21:15. Фристайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:03. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)

18 лютого

12:45. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал

13:15. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал

13:30. Фристайл. Акробатика, жінки. Фінал 2

14:28. Сноубординг. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)

14:30. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2)

21:59. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A

22:29. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A

19 лютого

13:30. Фристайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2

14:55. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт, гонка

15:15. Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал

15:40. Хокей. Жінки. Матч за третє місце

17:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

20:00. Фігурне катання. Одиночки (жінки), довільна програма

20 лютого

14:15. Фристайл. Лижний крос. Жінки. Фінал

15:15. Біатлон. Масстарт (15 км), чоловіки

17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м

21:25. Фристайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:29. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A

23:03. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A

21 лютого

12:00. Лижні перегони. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки

12:45. Фристайл. Акробатика, мікст. Фінал 2

14:30. Лижний альпінізм. Змішана естафета

15:05. Керлінг. Жінки. Матч за третє місце

15:15. Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки

17:40. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал

18:15. Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал

21:25. Фристайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:40. Хокей. Чоловіки. Матч за третє місце

22:03. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)

22 лютого

11:00. Лижні перегони. Масстарт (50 км, класичний стиль), жінки

12:05. Керлінг. Жінки. Фінал

13:12. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)

15:10. Хокей. Чоловіки. Фінал

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув «золото» у Пхенчхані-2018 і «срібло» у Пекіні-2022.