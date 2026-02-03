ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
4 хв

Зимова Олімпіада-2026: розклад усіх медальних змагань

XXV зимова Олімпіада триватиме від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олімпіада-2026

Олімпіада-2026 / © Associated Press

Від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026.

Загалом на Іграх-2026 виступить близько 2900 спортсменів із 93 країн. У 16 дисциплінах буде розіграно 116 комплектів медалей — це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

До вашої уваги розклад усіх медальних змагань Олімпійських ігор-2026. Час початку вказано київський.

Розклад медальних змагань Олімпіади-2026

7 лютого

14:00. Лижні перегони. Жінки, скіатлон (10 км+10 км)

17:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м

21:00. Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін. Фінал

21:15. Сноубординг. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

8 лютого

15:26. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Бронзовий фінал

15:29. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Золотий фінал

15:36. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Бронзовий фінал

15:39. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Золотий фінал

17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

19:31. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 4)

21:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночки, довільна програма

9 лютого

14:28. Фристайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)

15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)

18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

21:15. Сноубординг. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)

21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал

10 лютого

14:09. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал

14:21. Лижні перегони. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал

14:28. Фристайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 3)

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки

15:05. Керлінг. Змішані пари. Матч за третє місце

19:05. Керлінг. Змішані пари. Фінал

21:05. Стрибки з трампліна. Змішані команди. Фінал

11 лютого

14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км

15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки

15:55. Фристайл. Могул, жінки. Фінал 2

19:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

19:48. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)

20:30. Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма

20:37. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)

12 лютого

13:55. Фристайл. Могул, чоловіки. Фінал 2

14:00. Лижні перегони. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

16:01. Сноубординг. Крос, чоловіки. Фінал

17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

19:30. Санний спорт. Командна естафета

21:25. Сноубординг. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

22:31. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A

22:43. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A

13 лютого

13:00. Лижні перегони. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

15:00. Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки

15:46. Сноубординг. Крос, жінки. Фінал

17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

20:00. Фігурне катання. Одиночки (чоловіки), довільна програма

21:25. Сноубординг. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:14. Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)

14 лютого

12:47. Фристайл. Парний могул, жінки. Малий фінал

13:00. Лижні перегони. Естафета, жінки (4×7,5 км)

15:00. Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки

18:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м

20:44. Скелетон. Жінки (заїзд 4)

21:05. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал

23:34. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A

15 лютого

12:45 Фристайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал

13:00. Лижні перегони. Естафета, чоловіки (4×7,5 км)

15:40. Сноубординг. Крос, змішані команди. Фінал

15:45. Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки

18:03. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

19:00. Скелетон. Змішані командні змагання

21:05. Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал

16 лютого

13:42. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A

21:00. Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма

21:15. Фристайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:23. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал

22:04. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 4)

17 лютого

14:45 Лижне двоборство. Гонка на 10 км

14:54. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)

15:30. Біатлон. Естафета (4×7,5 км), чоловіки

17:22. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:28. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

17:41. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:47. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

21:15. Фристайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:03. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)

18 лютого

12:45. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал

13:15. Лижні перегони. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал

13:30. Фристайл. Акробатика, жінки. Фінал 2

14:28. Сноубординг. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)

14:30. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2)

21:59. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A

22:29. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A

19 лютого

13:30. Фристайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2

14:55. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт, гонка

15:15. Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал

15:40. Хокей. Жінки. Матч за третє місце

17:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

20:00. Фігурне катання. Одиночки (жінки), довільна програма

20 лютого

14:15. Фристайл. Лижний крос. Жінки. Фінал

15:15. Біатлон. Масстарт (15 км), чоловіки

17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м

21:25. Фристайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:29. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A

23:03. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A

21 лютого

12:00. Лижні перегони. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки

12:45. Фристайл. Акробатика, мікст. Фінал 2

14:30. Лижний альпінізм. Змішана естафета

15:05. Керлінг. Жінки. Матч за третє місце

15:15. Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки

17:40. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал

18:15. Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал

21:25. Фристайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:40. Хокей. Чоловіки. Матч за третє місце

22:03. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)

22 лютого

11:00. Лижні перегони. Масстарт (50 км, класичний стиль), жінки

12:05. Керлінг. Жінки. Фінал

13:12. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)

15:10. Хокей. Чоловіки. Фінал

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув «золото» у Пхенчхані-2018 і «срібло» у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie