Проспорт
130
1 хв

Зимова Олімпіада-2026: скільки ліцензій та в яких видах спорту вже здобула Україна

XXV зимові Олімпійські ігри відбуватимуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олімпіада-2026

Олімпіада-2026 / © Associated Press

Стало відомо, скільки ліцензій на зимову Олімпіаду-2026 вже здобули українські спортсмени.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Рівно за місяць до старту XXV зимових Олімпійських ігор українці вже завоювали 20 ліцензій у п'яти видах спорту: біатлон – 10, лижні гонки – 5, гірськолижний спорт – 2, шорт-трек – 2, фігурне катання – 1.

"Олімпійська кваліфікація триватиме до 18 січня. Тож бажаємо успіху нашим спортсменам у їхній боротьбі за квитки на головні старти чотириріччя!", – наголосили у Мінмолодьспорту.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Раніше повідомлялося, що російським і білоруським спортсменів дозволили виступити на зимових Олімпійських іграх-2026 лише в нейтральному статусі в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть.

Також на ОІ-2026 буде заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того,  до Олімпіади-2026 не допустять російських та білоруських спортсменів, які публічно підтримали війну або пов'язані з арміями держав-агресорок.

Нагадаємо, на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

