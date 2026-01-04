Зимове трансферне вікно-2026: все про переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Артем Довбик / © Associated Press

На початку січня 2026 року у більшості ліг світового футболу відкрилося зимове трансферне вікно. Клуби отримали можливість підсилити свої склади перед другою частиною сезону, підписавши нових гравців.

Розповідаємо про переходи, які вже відбулися, а також гучні чутки зимового трансферного вікна у топових чемпіонатах світу, а також українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Український форвард "Роми" Артем Довбик найближчим часом може змінити клубну прописку.

За інформацією італійського видання La Republicca, "Наполі" звернувся до представників Довбика щодо можливого трансферу.

Джерело повідомляє, що Довбик готовий попрощатися з "Ромою" і почати новий етап своєї кар'єри в іншому клубі.

Водночас зазначається, що римський клуб не поспішає розлучатися з Довбиком, але допускає трансфер у разі вигідної пропозиції.

Згідно з чутками, інтерес до 28-річного українця також проявляє "Комо" та низка клубів за межами Італії, серед яких "Евертон", "Сандерленд", "Фенербахче" і "Галатасарай".

Цього сезону Артем відзначився 2 голами та 2 асистами в 15 матчах за "Рому" в усіх турнірах.

Англійський "Вест Гем" оголосив про трансфер бразильського нападника Пабло Феліпе.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, лондонці заплатили за гравця португальському клубу "Жил Вісенте" суму, яка перевищує 20 мільйонів євро.

Контракт 22-річного бразильця розрахований на 4,5 роки, також передбачена опція пролонгації ще на один сезон.

У поточному розіграші португальського чемпіонату Феліпе забив 10 м'ячів і віддав одну гольову передачу в 13 поєдинках.

Пабло Феліпе / x.com/WestHam

Англійський "Крістал Пелас" оголосив про перехід атакувального півзахисника "Тоттенгема" Бреннана Джонсона.

24-річний гравець збірної Уельсу підписав контракт на 4,5 роки.

Трансфер обійшовся "орлам" у 35 мільйонів фунтів і став рекордним в історії клубу.

Минулого сезону Джонсон був одним з лідерів "Тоттенгема", забивши 18 голів за "шпор", зокрема переможний м'яч у фіналі Ліги Європи.

Бреннан Джонсон / x.com/CPFC

Черкаський ЛНЗ підписав українських півзахисників криворізького "Кривбасу" Єгора Твердохліба та Артура Микитишина.

Про ці трансфери черкаський клуб повідомив у себе в соцмережах. Деталі не розголошуються.

25-річний Твердохліб виступав за "Кривбас" від січня 2024 року. За цей період часу він провів у червоно-білій футболці 52 матчі, забив 24 голи.

22-річний Микитишин виступав за "Кривбас" від вересня 2022 року з перервою. Загалом він провів за криворізький клуб 71 матч, забив 6 голів.

Єгор Твердохліб та Артур Микитишин / facebook.com/fckryvbas

Черкаський ЛНЗ підписав нігерійського півзахисника Мустафу Якубу.

20-річний футболіст став першим новачком ЛНЗ цієї зими. Подробиці угоди не розголошуються.

Якубу перейшов до черкаського клубу зі словацького клубу "Тренчин", за який виступав від вересня 2024 року та провів 33 матчі, не відзначившись результативними діями.

Канадський "Монреаль" оголосив про трансфер півзахисника донецького "Шахтаря" Івана Лосенка.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу МЛС.

21-річний футболіст виступатиме за канадський клуб на правах оренди, яка розрахована на один рік з можливістю подовження ще на два роки.

В угоді також передбачена опція викупу футболіста. "Гірники" ж матимуть право зворотного викупу гравця.

Лосенко родом з Білозерського (Донецька область) та є вихованцем академії "гірників". У складі "Шахтаря" U-19 здобував срібло юнацького чемпіонату України (2024) і провів 16 поєдинків в Юнацькій лізі УЄФА.

У сезоні-2024/25 виступав в оренді за "Інгулець" (19 матчів, 2 голи), у першій половині сезону-2025/26 був орендований "Кудрівкою" (13 матчів).

Також Лосенко має досвід виступів за збірні України на юнацькому та молодіжному рівнях.

"Монреаль", у складі якого також виступає інший молодий український півзахисник Геннадій Синчук, завершив сезон на 13-му місці у Східній конференції МЛС, не зумівши потрапити до плейоф.

Іван Лосенко / instagram.com/vanyalosenko

Донецький "Шахтар" оформив перехід півзахисника черкаського ЛНЗ Проспера Обаха.

Контракт з нігерійським футболістом розрахований до 31 грудня 2030 року, повідомляється на офіційному сайті "гірників".

За інформацією TaToTake, сума трансферу склала 4,4 млн євро.

Обах є вихованцем нігерійського клубу "Супрім Кінгз". 2022 року перейшов до португальської "Візели", де спершу виступав за молодіжну команду U-23 (47 матчів, 13 голів, 10 асистів), а в сезоні-2024/25 пробився до основного складу першої команди (33 матчі, 10 голів, шість асистів у всіх турнірах).

Влітку 2025 року Обах став футболістом ЛНЗ, за який цього сезону провів 15 матчів в УПЛ (7 голів та 4 асисти) та 2 гри в Кубку України (1 гол).

