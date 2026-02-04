ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Зимові Олімпійські ігри-2026: де та коли дивитися церемонію відкриття

Урочиста церемонія відкриття XXV зимової Олімпіади відбудеться 6 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олімпіада-2026

Олімпіада-2026 / © Associated Press

У п'ятницю, 6 лютого, в італійському Мілані відбудеться офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Вона відбудеться на легендарному стадіоні "Сан-Сіро". Старт урочистого заходу заплановано на 21:00 за київським часом.

Паралельно шоу відбуватиметься і в інших кластерах – у Кортіна-д'Ампеццо, Лівіньйо і Предаццо. Церемонія відкриття Олімпіади-2026 триватиме близько двох годин.

Очікується традиційний парад країн, у якому візьме участь і збірна України. Синьо-жовтий прапор у Мілані понесе Єлизавета Сидьорко (шорт-трек), а в Кортіна-д'Ампеццо – скелетоніст Владислав Гераскевич.

Зірковими виконавцями на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані стануть Мерая Кері, Лаура Паузіні та Андреа Бочеллі.

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2026

Урочисту церемонію відкриття Олімпійських ігор-2026 можна буде подивитися у прямому ефірі на телеканалі, сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також телеканалі Перший.

Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2026 також буде доступна на нашому сайті.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie