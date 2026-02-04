Зимові Олімпійські ігри-2026: де та коли дивитися церемонію відкриття

Олімпіада-2026 / © Associated Press

У п'ятницю, 6 лютого, в італійському Мілані відбудеться офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Вона відбудеться на легендарному стадіоні "Сан-Сіро". Старт урочистого заходу заплановано на 21:00 за київським часом.

Паралельно шоу відбуватиметься і в інших кластерах – у Кортіна-д'Ампеццо, Лівіньйо і Предаццо. Церемонія відкриття Олімпіади-2026 триватиме близько двох годин.

Очікується традиційний парад країн, у якому візьме участь і збірна України. Синьо-жовтий прапор у Мілані понесе Єлизавета Сидьорко (шорт-трек), а в Кортіна-д'Ампеццо – скелетоніст Владислав Гераскевич.

Зірковими виконавцями на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані стануть Мерая Кері, Лаура Паузіні та Андреа Бочеллі.

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2026

Урочисту церемонію відкриття Олімпійських ігор-2026 можна буде подивитися у прямому ефірі на телеканалі, сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також телеканалі Перший.

Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2026 також буде доступна на нашому сайті.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.