Зимові Олімпійські ігри-2026: де та коли дивитися церемонію закриття

Олімпіада-2026 / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, в Італії відбудеться офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Церемонія закриття XXV зимової Олімпіади відбудеться в античному амфітеатрі у Вероні — місті, яке не приймало спортивних змагань. Урочистий захід розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Арена Верони / © Associated Press

"Вибір Арени Верони для проведення церемонії закриття не є випадковим… Тут славетне минуле цього місця зустрічається з майбутнім спорту, демонструючи італійську спадщину як сцену для церемонії закриття Олімпійських ігор та церемонії відкриття Паралімпійських ігор", — зазначили у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Очікується, що церемонія закриття Олімпіади-2026 триватиме приблизно 2,5 години. Як і церемонія відкриття, видовищне шоу супроводжуватиметься виступами зірок.

Де дивитися церемонію закриття Олімпіади-2026

Урочисту церемонію закриття Олімпійських ігор-2026 можна буде подивитися у ефірі наживо на телеканалі, сайті, YouTube-каналі Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також телеканалі Перший.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2026 також буде доступна на нашому сайті.

Зимові Олімпійські ігри-2026 розпочалися 6 лютого і триватимуть до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.