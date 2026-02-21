ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Зимові Олімпійські ігри-2026: де та коли дивитися церемонію закриття

Урочиста церемонія закриття XXV зимової Олімпіади відбудеться 22 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олімпіада-2026

Олімпіада-2026 / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, в Італії відбудеться офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Церемонія закриття XXV зимової Олімпіади відбудеться в античному амфітеатрі у Вероні — місті, яке не приймало спортивних змагань. Урочистий захід розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Арена Верони / © Associated Press

Арена Верони / © Associated Press

"Вибір Арени Верони для проведення церемонії закриття не є випадковим… Тут славетне минуле цього місця зустрічається з майбутнім спорту, демонструючи італійську спадщину як сцену для церемонії закриття Олімпійських ігор та церемонії відкриття Паралімпійських ігор", — зазначили у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Очікується, що церемонія закриття Олімпіади-2026 триватиме приблизно 2,5 години. Як і церемонія відкриття, видовищне шоу супроводжуватиметься виступами зірок.

Де дивитися церемонію закриття Олімпіади-2026

Урочисту церемонію закриття Олімпійських ігор-2026 можна буде подивитися у ефірі наживо на телеканалі, сайті, YouTube-каналі Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також телеканалі Перший.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2026 також буде доступна на нашому сайті.

Зимові Олімпійські ігри-2026 розпочалися 6 лютого і триватимуть до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie