Проспорт
542
1 хв

Зимові Олімпійські ігри-2026: медальний залік

XXV зимова Олімпіада триватиме від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Максим Приходько
Медалі Олімпіади-2026

Медалі Олімпіади-2026 / © Associated Press

Від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026.

На XXV зимовій Олімпіаді буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Всі види спорту на Олімпіаді-2026: гірськолижний спорт, біатлон, бобслей, лижні перегони, керлінг, фігурне катання, фристайл, хокей з шайбою, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, скелетон, стрибки з трампліна, скі-альпінізм, сноубординг і ковзанярський спорт.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

До вашої уваги медальний залік Олімпійських ігор-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Перші нагороди будуть розіграні 7 лютого.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

На минулій зимовій Олімпіаді перемогу в медальному заліку здобула Норвегія, другою стала Німеччина, а третє місце посів Китай.

Раніше повідомлялося, де та коли дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

